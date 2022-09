FIELD Y CÁDIZ INC. ANUNCIAN ACUERDO PARA CREAR CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE PUNTA Y CAPACITACIÓN DE CARRERA TECNOLÓGICA ENFOCADA EN AGUA LIMPIA

Acuerdo entre Farmworkers Institute of Education & Leadership Development (FIELD) y Cádiz reforzará los programas de desarrollo de la fuerza laboral de FIELD y capacitará a los estudiantes en la gestión sostenible del agua en medio del empeoramiento del cambio climático mientras avanza la misión de FIELD de favorecer la prosperidad en las comunidades desatendidas de California.

TEHACHAPI, Calif. and CADIZ, Calif., 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Farmworkers Institute of Education & Leadership Development (FIELD) y Cádiz Inc. (NASDAQ: CDZI) anunciaron hoy un acuerdo para crear un centro de innovación y aprendizaje tecnológico de última generación para brindar educación, capacitación basada en el trabajo y oportunidades comerciales en comunidades pobres y minoritarias.

El Campo de Innovación de FIELD estará ubicado en el Rancho de Cádiz, la propiedad de 45,000 acres de la Compañía en el desierto de Mojave, y brindará instrucción práctica e intensiva y capacitación basada en el trabajo en conservación de agua, manejo de aguas subterráneas y agricultura sostenible - áreas de necesidad crítica como California se adaptan a los impactos del cambio climático en el suministro de agua y la producción de alimentos.

La nueva iniciativa es parte de la división de Desarrollo de la Fuerza Laboral de FIELD y opera bajo el programa de Educación Técnica Profesional (CTE), que es parte de la Escuela Secundaria EPIC de Cesar Chavez de FIELD, acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades. FIELD es una organización sin fines de lucro fundada en 1978 por el renombrado líder de los trabajadores agrícolas César Chávez, cuya visión era mejorar las perspectivas económicas de las poblaciones desatendidas en las comunidades pobres y minoritarias. El programa CTE de FIELD prepara a los estudiantes para la fuerza laboral cambiante mediante el desarrollo de conocimientos académicos y habilidades técnicas en una variedad de trayectorias profesionales, que incluyen educación infantil temprana, energía solar fotovoltaica, extinción de incendios, agricultura, construcción, reciclaje y recursos naturales. El programa CTE de FIELD en el Rancho de Cádiz se centrará en la conservación del agua, la calidad del agua, la gestión de las aguas subterráneas y las estrategias para adaptarse a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y la agricultura. Los programas de capacitación basados en el trabajo de FIELD respaldan una continuidad de autosuficiencia y empoderamiento en comunidades desatendidas a través de la creación de "empresas sociales": empresas creadas, propiedad y operadas por estudiantes/graduados de FIELD.

Durante tres décadas de agricultura en el desierto de Mojave de California, Cádiz ha desarrollado técnicas sofisticadas de conservación de agua subterránea para apoyar la agricultura en condiciones áridas extremas al interceptar y capturar el agua subterránea antes de que se evapore. El plan de gestión de aguas subterráneas de la Compañía incluye el uso extensivo de tecnologías de sensores para monitorear la humedad del suelo, las tasas de evaporación y el movimiento de las aguas subterráneas para maximizar la conservación de las aguas subterráneas. El agua conservada que no se utilice para riego se almacenará en el acuífero y se transportará a través de tuberías subterráneas como parte del Proyecto de Conservación y Almacenamiento de Agua de Cádiz, creando un nuevo suministro de agua fundamental para las comunidades afectadas por la sequía en el Sur de California.

En asociación con FIELD, Cádiz creará aulas, viviendas y otras instalaciones en Cádiz Ranch para un estimado de 30 a 60 estudiantes por año académico mientras aprenden las mejores prácticas para promover la gestión sostenible del agua y la conservación en un momento de aumento del cambio climático y empeoramiento de sequía.

"A medida que el suministro de agua de California se vuelve cada vez más escaso, las tecnologías y prácticas adaptadas al clima serán clave para la salud, la seguridad y la supervivencia económica, especialmente para las comunidades tradicionalmente desatendidas", dijo David Villarino-Gonzalez, director ejecutivo de FIELD Present. "Estamos encantados de asociarnos con Cádiz en la creación de programas de capacitación basados en el trabajo y oportunidades comerciales para nuestros estudiantes para que puedan construir un futuro sostenible, no solo para ellos, sino también para sus comunidades".

"Esta asociación es nuestro futuro", dijo Susan Kennedy, presidenta de la Junta Ejecutiva de Cádiz. "La aridificación es una amenaza de rápido crecimiento que cambiará todo sobre cómo vivimos en el suroeste. El enfoque de FIELD en combinar la sustentabilidad y la autosuficiencia para crear oportunidades comerciales para los estudiantes es exactamente lo que necesitamos para abordar el cambio climático".

El programa FIELD incluirá capacitación directa y práctica para estudiantes en la gestión de operaciones agrícolas sostenibles en el Rancho de Cádiz, gestión de aguas subterráneas y monitoreo de la calidad del agua, operaciones comerciales, desarrollo de campos de pozos y otras áreas. Los estudiantes de FIELD también obtendrán experiencia apoyando la primera conversión de un oleoducto y gasoducto existente para transportar agua. Se espera que el programa comience en la primavera de 2023, con un programa de inglés como segundo idioma para estudiantes de FIELD disponible en el Centro de Innovación de Cádiz a partir de este otoño.

La creación del Centro de Innovación de Cádiz es la última iniciativa de la Compañía para ofrecer soluciones de agua limpia a comunidades desfavorecidas. En agosto, Cádiz acordó dedicar 5,000 acres-pie de agua por año a la Autoridad del Mar de Salton y a los indígenas Cahuilla del Desierto de Torres Martínez y proporcionar tecnología de tratamiento de pozos en tierras tribales, así como hasta $5 millones en infraestructura de tuberías para garantizar el acceso a agua limpia, potable y segura.

Acerca de FIELD

El Instituto de Educación y Desarrollo de Liderazgo para Trabajadores Agrícolas (FIELD, por sus siglas en inglés) está comprometido a mejorar las perspectivas económicas de nuestras poblaciones desatendidas en comunidades pobres y minoritarias. Somos una organización sin fines de lucro 501(c)3 fundada y establecida en 1978 por el líder de los trabajadores agrícolas Cesar E Chavez. La última visión de Cesar fue inspirar a los trabajadores agrícolas y la fuerza laboral rural a ganar autosuficiencia a través de empresas sociales propiedad de los empleados. Nuestro propósito principal es empoderar a los desatendidos para que sean autosuficientes con la misión de promover la prosperidad económica y social. FIELD lleva a cabo esta misión a través de una serie de programas educativos y de desarrollo de la fuerza laboral que ayudan a las comunidades desatendidas a lograr el empoderamiento, la autosuficiencia y una mejor calidad de vida. FIELD ha servido a más de 130,000 personas desde 2002 al realizar una gran inversión en una infraestructura de educación y capacitación. Para obtener más información, visite www.farmworkerinstitute.org o envíe un correo electrónico a [email protected]

Acerca de Cádiz Inc.

Fundada en 1983, Cádiz Inc. (NASDAQ: CDZI) es una empresa de California con más de 70 millas cuadradas de propiedad, infraestructura significativa y derechos de agua. La empresa tiene la misión de dedicar nuestros activos únicos y diversos de tierra, agua, agricultura e infraestructura para encontrar soluciones sostenibles a los desafíos de recursos de California, incluido el acceso a agua segura y limpia para todas las comunidades. Trabajando con las agencias públicas de California, estamos implementando el Proyecto de Agua de Cádiz, que administrará las aguas subterráneas en nuestras propiedades para poner a disposición el suministro de agua necesario y una capacidad de almacenamiento significativa para las comunidades marginadas de California. Cádiz es también la primera empresa en el mundo en convertir un oleoducto y gasoducto retirado, el Cádiz Northern Pipeline, para el transporte de agua en áreas desatendidas de California. Para obtener más información, visite www.missionaguacadiz.com

DECLARACIÓN A FUTURO: Este comunicado contiene declaraciones a futuro que están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos, incluidas declaraciones relacionadas con el desempeño operativo y financiero futuro de la Compañía y las actividades financieras de la Compañía. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Los factores que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas de la Compañía incluyen la capacidad de la Compañía para maximizar el valor de los recursos terrestres y hídricos de Cádiz, la capacidad de la Compañía para obtener nueva financiación según sea necesario, la recepción de permisos adicionales para el proyecto de agua y otros factores y consideraciones detallados en los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de la Compañía.

FUENTE Cadiz Inc.; Farmworkers Institute of Education & Leadership Development (FIELD)

