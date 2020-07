FieldPower reconnu comme un acteur de niche dans le quadrant magique 2020 de Gartner dans la catégorie de la gestion des services sur le terrain

M. Venkatesh Sundaram, le PDG de FieldPower

, a déclaré :

« C'est un honneur de recevoir cette distinction de la part de Gartner. Cette validation renforce le sentiment selon lequel nous sommes en mesure d'offrir de la valeur à nos clients. Nous sommes convaincus que notre agilité et nos capacités d'innovation nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. Entourés de cette équipe, je suis certain que nous pourrons apporter énormément à nos clients et à l'industrie de la gestion des services sur le terrain. »

Selon les analystes de Gartner Jim Robinson et Naved Rashid, « les fournisseurs figurant dans ce Quadrant magique ont prouvé leurs capacités à fournir des SaaS multi-locataires et, dans de nombreux cas, des produits hébergés à locataire unique qui prennent en charge la gestion des services sur le terrain pour de moyennes et grandes entreprises dans un éventail d'industries. Certains offrent une optimisation de la planification des services sur le terrain, circonscrite mais approfondie, ou des applications mobiles. D'autres proposent de vastes suites de services. »

Cliquez ici pour accéder à une copie gratuite du rapport.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de FieldPower :

Basée à Dubaï, FieldPower est une société de la nouvelle ère technologique spécialisée dans la création de solutions de gestion des services sur le terrain. En tirant parti des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, l'IdO et les technologies d'automatisation, FieldPower offre un avantage concurrentiel à ses clients. Avec plus de 1 000 employés répartis sur 4 continents, FieldPower a pour objectif d'avoir un impact profond sur la gestion des services sur le terrain. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.fieldpower.com.

Contact avec les médias :

Karthik Subramanian

Vice-président du marketing

[email protected]

+91-98409-05522

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1215021/FieldPower_Gartner_Magic_Quadrant.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1215022/FieldPower_Logo.jpg

SOURCE FieldPower