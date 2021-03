Fiera Capital acquiert de nouvelles ressources en matière d'actions mondiales et accueille une nouvelle équipe

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /PRNewswire/ -- Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire de placement indépendant de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de nouvelles ressources en matière d'actions mondiales auprès d'AMP Capital.

L'équipe expérimentée est composée de quatre professionnels du placement : Simon Steele, gestionnaire de portefeuille principal, et Neil Mitchell seront en poste au bureau de Londres de Fiera Capital, tandis que David Naughtin et Andy Gardner seront respectivement établis à Hong Kong et à Sydney, en Australie. Ces gestionnaires, cotés AAA par Citywire, possèdent un solide historique de rendement, acquis au cours des quatre dernières années chez AMP Capital en gérant la série de la plateforme OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) ainsi que le fonds AMP Capital Global Companies en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils apportent à Fiera Capital un actif sous gestion de plus de 500 millions de dollars américains.

Le transfert proposé de la série de la plateforme OPCVM est soumis à certaines approbations, notamment réglementaires. Tant que le transfert et les arrangements mentionnés ci-dessus ne seront pas achevés, le fonds Global Companies continuera d'être géré conjointement avec AMP Capital par la même équipe de placement. AMP Capital et Fiera Capital s'engagent à garantir que les modalités actuelles des clients demeureront inchangées et que l'expérience client sera fluide pendant la transition.

« Je suis ravi d'accueillir des gestionnaires de placements aussi expérimentés, ainsi que leurs clients, chez Fiera Capital, a affirmé Jean–Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. Ils s'intègrent parfaitement à la Société, partageant notre culture axée sur le client et notre dévouement à l'excellence en matière d'investissement. De plus, l'ajout d'une équipe d'actions mondiales établie à l'extérieur de l'Amérique du Nord appuie nos ambitions mondiales visant à créer des plateformes d'investissement solides dans des marchés où nous voyons des occasions de croissance. »

« Cette équipe aguerrie et sa stratégie d'investissement sont très complémentaires à notre offre existante, a déclaré Anik Lanthier, présidente et cheffe des placements, Marchés publics. Au Royaume-Uni et en Europe, elle travaillera auprès de nos équipes performantes d'actions des marchés émergents, d'immobilier et d'infrastructure sur le marché intermédiaire, tandis qu'en Asie, elle augmentera nos ressources aux côtés de nos activités de crédit asiatique. Cet ajout s'inscrit tout à fait dans notre objectif d'assurer la compétitivité continue et la portée de notre plateforme de placement afin de répondre le mieux possible aux besoins de nos clients en matière d'investissement. »

« Nous sommes emballés de nous joindre à Fiera Capital, de nous associer à sa réputation impeccable et de partager son engagement envers une culture d'excellence en matière d'investissement. L'équipe a livré des rendements exceptionnels depuis sa création et n'est qu'à quelques semaines de terminer le bilan de sa quatrième année, a déclaré Simon Steele, gestionnaire de portefeuille principal de la nouvelle équipe d'actions mondiales. Nous avons hâte d'accueillir nos clients et de travailler avec nos nouveaux collègues, tout en contribuant à faire de Fiera Capital un gestionnaire d'actifs mondial de premier plan, reconnu pour offrir les meilleures solutions qui soient ainsi que pour ses partenariats de confiance en matière de placement. »

L'approche d'investissement de l'équipe est orientée sur l'analyse fondamentale, alignée sur une perspective à long terme et ancrée autour d'un cadre de création de richesse à trois piliers fondé sur l'avantage concurrentiel des entreprises, une forte allocation de capital et une croissance prévisible. Cette approche se traduit par un portefeuille ciblé de 25 à 35 sociétés mondiales de premier ordre, qui devrait offrir des rendements ajustés au risque supérieurs sur un cycle de marché complet. Son processus d'investissement produit des portefeuilles hautement concentrés, axée sur la qualité et à faible rotation, et tire sa principale source de rendement supplémentaire de la sélection de titres.

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com . Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 180,2 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2020. La Société offre aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs publics et privés. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

Renseignements :

Clients Analystes et investisseurs Demandes médias Michael Quigley Mariem Elsayed Ged Brumby Vice-président exécutif et chef mondial de la distribution Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques Directeur, UK Financial Fiera Capital Corporation Fiera Capital Corporation Smithfield 514 954-3716 514 954-6619 +44 (0)20 3047 2527 [email protected] [email protected] [email protected]

