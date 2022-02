Fiera Capital gibt operatives Update zur Unternehmensstrategie von Fiera Atlas bekannt; Team verzeichnet erhebliches Wachstum

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENÜBERMITTLUNGSDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/

Das verwaltete Vermögen der Strategie hat sich seit dem Beitritt des Teams im März 2021 mehr als verdoppelt

Das Team hat die Anlageleistung seit der Gründung vor fünf Jahren beibehalten

Der Abschluss der Fusion des OGAW-Fonds schließt die Übernahme von AMP Capital ab

MONTREAL, 9. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Die Fiera Capital Corporation („Fiera Capital" oder das „Unternehmen") (TSX: FSZ), eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, freut sich bekannt zu geben, dass das „Fiera Atlas Global Companies"-Team („Fiera Atlas"), das das Unternehmen im März 2021 an Bord geholt hat, zum 31. Dezember 2021 weltweit ein verwaltetes Gesamtvermögen („AUM") von 1,5 Milliarden CAD gemeldet hat, wovon 1,2 Milliarden CAD in das OGAW-Vehikel des Teams investiert sind.

Das Fiera Atlas-Team, das von Citywire im Januar 2022 mit AA bewertet wurde, hat sein AUM seit seinem Beitritt zu Fiera Capital vor weniger als einem Jahr im März 2021 mehr als verdoppelt und durch einen sehr differenzierten und proprietären Ansatz eine starke absolute und relative Leistung erzielt. Seit ihrer Einführung am 31. März 2017 hat die Fiera-Atlas-Strategie eine annualisierte Rendite von 26,2 % erzielt, was einem Wertzuwachs von 13,9 % pro Jahr im Vergleich zu ihrer Benchmark entspricht.1

„Die philosophische Ausrichtung des Teams an der Unternehmenskultur und den Werten macht es zu einer hervorragenden Ergänzung in unserem Unternehmen", erklärte Jean-Philippe Lemay, Präsident und Chief Executive Officer. „Unsere Kunden zeigen großes Interesse an dieser Anlagestrategie, was durch das beträchtliche Wachstum der AUM in den letzten Monaten belegt wird. Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Integration des Teams in die Investmentplattform von Fiera Capital melden zu können. Darüber hinaus stärkt die Komplementarität des Teams zu unserem bestehenden Angebot unsere Präsenz im weltweiten Aktienbereich in Märkten, in denen wir Wachstumschancen sehen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Anlageplattform."

Darüber hinaus gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der Fusion des zugehörigen AMP Capital-Fonds zu einem der Fonds von Fiera Capital bekannt. Dieser Zusammenschluss ist der letzte Schritt der im März 2021 angekündigten Integration und des Onboarding des gesamten Portfoliomanagement-Teams des zugehörigen AMP Capital-Fonds von Fiera Capital, das aus vier erfahrenen Anlageexperten besteht: Simon Steele, Lead Portfolio Manager sowie die Portfolio Manager Neil Mitchell, David Naughtin und Andy Gardner. Harald Karlsson ist seit Kurzem als Associate Investment Analyst bei dem Unternehmen tätig und das Team wird von speziellen Vertriebsressourcen unterstützt, darunter Marcia Irwin, Senior Vice President und Fähigkeitsspezialistin für globale Aktien.

„Jetzt, wo sich unserer erfolgreiche Strategie bald zum fünften Mal jährt, freuen wir uns, diese Fusion abzuschließen", erklärt Simon Steele, Lead Portfolio Manager des Fiera Atlas-Teams. „Das Unternehmen teilt unsere langfristige Perspektive und verfügt über den Ruf und die Infrastruktur, die uns helfen, auf die anhaltende Dynamik in der Vermögensbasis aufzubauen und die Wachstumsambitionen der Strategie in und außerhalb Nordamerikas zu unterstützen. Ich bin auch sehr dankbar für die Unterstützung und das Engagement unserer Kunden während dieses einjährigen Übergangs – sie alle sind uns treu geblieben."

Der Anlageansatz des Teams basiert grundlegend auf einem Vier-Säulen-Rahmenwerk zur Vermögensbildung für Aktionäre, das wiederum auf der Identifizierung von Unternehmen gründet, die einen Wettbewerbsvorteil, eine starke Kapitalallokation, gute Voraussetzungen für Wachstum und Vorhersagbarkeit des Cashflows aufweisen. Dieser Ansatz soll zu einem fokussierten Portfolio aus 25 bis 35 erstklassigen Unternehmen aus der ganzen Welt führen, das über einen gesamten Marktzyklus hinweg überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen erzielen soll. Ihr Anlageprozess soll hochkonzentrierte Portfolios mit hohem Qualitätsanspruch und geringem Umschlag generieren und bezieht seine primäre Quelle der Mehrrendite aus der Wertpapierauswahl. Der zugehörige Fonds erhielt kürzlich eine 5-Sterne-Bewertung von Morningstar UK.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) sind untrennbar mit dem Prozess des Fiera Atlas-Teams verbunden, dessen erklärtes Investitionsziel eine stabile, langfristige Vermögensbildung ist. Der OGAW-Fonds ist nun wie alle anderen irischen OGAW-Fonds von Fiera Capital unter Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) eingestuft.

