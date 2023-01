Fiera Capital nomme un nouveau chef mondial de l'immobilier

/NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO et LONDRES, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer la nomination de Wenzel Hoberg au poste de chef mondial de l'immobilier, à compter du 16 janvier 2023. Wenzel sera basé à Toronto.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie immobilière, Wenzel dirigera la croissance des plateformes canadienne et britannique de Fiera Immobilier dans des marchés clés, en mettant l'accent sur l'apport de stratégies de premier ordre aux investisseurs et sur l'allocation efficace du capital. En s'appuyant sur les fondations existantes de la firme, Wenzel soutiendra les efforts de mobilisation de capitaux et le développement de partenariats.

« Wenzel possède une expérience éprouvée dans la direction d'équipes immobilières hautement performantes en Europe et au Canada », a affirmé John Valentini, président et chef de la direction, Fiera Marchés privés. « Sa vision globale et sa profonde expertise en immobilier et dans la navigation de cycles économiques complexes feront de lui un atout précieux dans la stratégie de croissance de l'entreprise, alors que nous continuons à viser la génération de rendements attrayants et l'optimisation pour nos investisseurs ».

« Je suis honoré de me joindre à l'équipe à titre de nouveau chef mondial de l'immobilier », a déclaré Wenzel Hoberg. « Je crois fermement que la firme a d'énormes possibilités de développer l'écosystème et de capitaliser sur ses succès passés – attribuables à son approche innovante et son portefeuille diversifié. Je suis impatient de travailler avec nos équipes mondiales et de continuer d'offrir des stratégies en immobilier de haute qualité à un nombre croissant d'investisseurs. »

Avant de se joindre à Fiera Immobilier, Wenzel a occupé les postes de président de Barnhart Capital et de chef de la direction de TRIUVA. Il a passé près de dix ans à Investissements RPC, où il a assumé les rôles de vice-président, Investissements immobiliers – International, et de directeur général, Investissements immobiliers – Europe. Wenzel a commencé sa carrière au sein du groupe Vente, acquisition et financement d'entreprises de PricewaterhouseCoopers.

Wenzel est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de la Technische Fachhochschule de Berlin, d'une maîtrise ès sciences (M.Sc.) en économie immobilière et foncière urbaine de l'université du Wisconsin et d'une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l'Université de Ratisbonne.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 158,3 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2022. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Elle gère 7,8 milliards d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 30 septembre 2022. Son équipe entrepreneuriale travaillant à l'intérieur d'un cadre institutionnel, ce qui permet aux clients de tirer avantage d'une combinaison exceptionnelle de créativité et d'innovation reposant sur une expertise et une analyse des placements parmi les meilleures de l'industrie. La grande diversification de son portefeuille – sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers – et sa gamme de stratégies de grande qualité fournissent aux investisseurs des occasions élevés de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif.

Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital. Cette dernière offre à Fiera Immobilier un accès à l'information sur le marché mondial des placements, ce qui stimule notre capacité d'innover dans un cadre axé sur l'évaluation et l'atténuation des risques. www.fieraimmobilier.com

Demandes des médias : Alex-Anne Carrier, Conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 692-5714, [email protected]

