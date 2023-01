Fiera Capital stelt nieuwe Global Head of Real Estate aan

/NIET VOOR VERSPREIDING AAN NIEUWSAGENTSCHAPPEN UIT DE VS OF VERSPREIDING IN DE VS/

TORONTO en LONDEN, 16 januari 2023 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital" of het "bedrijf") (TSX: FSZ), een toonaangevend onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf, is verheugd om de benoeming van Wenzel Hoberg als Global Head of Real Estate, aan te kondigen met ingang op 16 januari 2023. Wenzel zal gevestigd zijn in Toronto.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de vastgoedsector zal Wenzel de groei leiden van de Canadese en Britse platforms van Fiera Real Estate in belangrijke markten, met een focus op het aanbieden van uitmuntende strategieën aan beleggers en het efficiënt toewijzen van kapitaal. Voortbouwend op de bestaande voetafdruk van het bedrijf zal Wenzel de inspanningen van het bedrijf om kapitaal in te zamelen en de ontwikkeling van partnerschappen ondersteunen.

"Wenzel heeft een bewezen staat van dienst op het vlak van toonaangevende, goed presterende vastgoedteams in Europa en Canada", aldus John Valentini, President en Chief Executive Officer, Fiera Private Markets. "Zijn wereldwijde inzicht en diepgaande expertise op het gebied van onroerend goed en in het succesvol navigeren door complexe economische cycli zullen hem een waardevolle aanwinst maken in de groeistrategie van het bedrijf, terwijl we blijven streven naar het genereren van aantrekkelijke rendementen en optimalisatie voor onze beleggers."

"Ik ben vereerd om het team te versterken als de nieuwe Global Head", aldus Wenzel Hoberg. "Ik geloof dat het bedrijf over geweldige kansen beschikt om het ecosysteem te laten groeien en te profiteren van de successen tot nu toe - geworteld in zijn innovatieve aanpak en gevarieerde portfolio. Ik kijk ernaar uit om met onze wereldwijde teams samen te werken om hoogwaardige strategieën binnen de vastgoedactivaklasse te bieden aan een groeiend aantal beleggers."

Voor zijn toetreding tot Fiera Real Estate bekleedde Wenzel de functies van President van Barnhart Capital en Chief Executive Officer van TRIUVA. Hij bracht bijna tien jaar door bij CPP Investments, waar hij de functies had van Vice President, Real Estate Investments – International en van Managing Director, Real Estate Investments – Europe. Wenzel begon zijn loopbaan in de ondernemingsfinancieringspraktijk van PricewaterhouseCoopers.

Hij heeft een Bachelor of Business Administration (BBA) van de Technische Fachhochschule Berlin, een Master of Science (M.Sc.) in onroerend goed en stedelijke grondeconomie van de University of Wisconsin en een Master of Business Administration (MBA) van de Universität Regensburg.

Over Fiera Capital Corporation

Fiera Capital is een toonaangevende, onafhankelijke vermogensbeheerder met een groeiende wereldwijde aanwezigheid en heeft per 30 september 2022 ongeveer 158.3 miljard CAD aan beheerd vermogen. Het bedrijf levert op maat gemaakte en multi-assetoplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediaire en particuliere vermogenscliënten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. De gedegen expertise, het gediversifieerde beleggingsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, staan centraal in onze missie om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van de wetenschap inzake beleggingsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto. www.fieracapital.com

Fiera Capital, met hoofdkantoor in Montréal, heeft vestigingen in verschillende rechtsgebieden en heeft kantoren in meerdere steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hongkong (SAR).

Elke gelieerde entiteit ("filiaal") van Fiera Capital verleent alleen beleggingsadvies- of beleggingsbeheerdiensten of biedt beleggingsfondsen aan in de rechtsgebieden waar het filiaal en/of het desbetreffende product is geregistreerd of diensten mag verlenen krachtens een vrijstelling van registratie.

In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door filialen van het bedrijf die beleggingsadviseurs zijn en die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald niveau van vaardigheid of training. Voor meer informatie over de specifieke registratie van een Fiera Capital-entiteit, of de vrijstellingen daarvan, verwijzen we naar deze webpagina .

Meer informatie over Fiera Capital Corporation, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf, kunt u nalezen op SEDAR via www.sedar.com .

Over Fiera Real Estate

Fiera Real Estate is een toonaangevend vermogensbeheerbedrijf met kantoren in Noord-Amerika en Europa en een team van meer dan tachtig medewerkers. Het bedrijf beheert per 30 september 2022 wereldwijd meer dan C$ 7,8 miljard aan commercieel onroerend goed via een reeks beleggingsfondsen en -rekeningen. Het is een ondernemend team dat werkt binnen een institutioneel kader, waardoor klanten kunnen profiteren van een unieke combinatie van creativiteit en innovatie, ondersteund door toonaangevende expertise en beleggingsanalyse - het beste van twee werelden. De uiterst diverse aard van het portfolio – zowel wat betreft geografische gebieden als eigendomstypes – in combinatie met een reeks uitmuntende strategieën biedt beleggers uitzonderlijke kansen om hun blootstelling te diversifiëren en hun beleggingservaring binnen de vastgoedactivaklasse aan te passen.

Fiera Real Estate is volledig eigendom van Fiera Capital Corporation, dat Fiera Real Estate toegang verstrekt tot informatie over de wereldwijde investeringsmarkt, waardoor zijn vermogen om te innoveren binnen een raamwerk dat de nadruk legt op risicobeoordeling en -beperking, wordt vergroot. www.fierarealestate.com

Vragen van de media: Alex-Anne Carrier, Senior Advisor, External Communications, Fiera Capital Corporation, 514 692-5714, [email protected]

