FIFA: Aguero parle des chances de l'Argentine en Coupe du monde, de son icône Maradona et de ses meilleurs souvenirs de Coupe du monde

La Coupe du monde a toujours été une étape qui a créé et cimenté un statut légendaire, et Sergio Aguero, l'ancien attaquant vedette de l'Albiceleste, a partagé ses pensées sur les joueurs et les moments qui ont uni sa nation, ainsi que ses attentes pour l'équipe actuelle qui se prépare à une autre campagne mémorable.

Que pensez-vous des chances de l'Argentine lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA au Qatar ?

« Eh bien, en entrant dans cette Coupe du monde, l'Argentine semble être sous d'heureux auspices. Ils ont l'air forts depuis que Lionel Scaloni a pris les rênes de l'équipe. Il a modifié le système que l'Argentine utilisait depuis des années. L'Argentine a toujours été une équipe qui aimait avoir beaucoup de possession de balle et qui était très portée sur l'attaque.

Dans leur nouveau système, le nouvel entraîneur ne veut pas nécessairement qu'ils aient autant de possession de balle, mais plutôt qu'ils soient beaucoup plus organisés, et c'est pourquoi l'Argentine est maintenant en bien meilleure forme que lors des tournois précédents.

Je pense donc que l'Argentine va être très forte, mais nous aimons toujours rester calmes et continuer à travailler pour atteindre notre objectif. Je ne sais pas comment les joueurs des autres pays vivent cela, mais lorsque l'Argentine joue le premier match de la Coupe du monde, nous avons à l'esprit que tout le pays regarde.

Je pense que n'importe quel pays qui affronte l'Argentine va avoir du mal à s'en sortir. »

L'Argentine a produit beaucoup d'icônes de ce tournoi. Qui vous a le plus inspiré, vous et le pays ?

Eh bien, oui, l'Argentine a toujours produit de grandes icônes du football. Nous connaissons tous Maradona : il était une telle icône en Argentine, pour nous tous, depuis que nous étions jeunes, surtout lorsqu'il s'agissait des Coupes du monde.

Nous n'étions peut-être pas si nombreux à profiter de ce qu'il faisait dans les clubs pour lesquels il jouait, mais lorsqu'il jouait pour l'Argentine lors des Coupes du monde ou de tout autre tournoi organisé par la FIFA, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme si l'Argentine était son club numéro un. Cela a motivé tous les Argentins à enfiler un maillot de l'Argentine et à soutenir l'équipe pour la vie.

Quels sont les souvenirs les plus marquants des Coupes du monde auxquelles vous avez participé ?

« Participer à une Coupe du monde, avec tout ce qui s'y passe, la façon dont c'est organisé et ce à quoi ressemble une Coupe du monde, la vérité est que c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Je dirai toujours à tout le monde que ce que la FIFA fait lors de la Coupe du monde est quelque chose qui, à mon avis, ne peut être répété nulle part.

Quant à mes meilleurs souvenirs. Ma première Coupe du monde, c'est le rêve de tout joueur. Le fait de la partager avec Messi est quelque chose dont je me souviendrai toujours.

Ensuite, au Brésil, nous avons réalisé d'excellentes performances lors de la Coupe du monde. D'un point de vue footballistique, cette Coupe du monde ne s'est pas déroulée comme prévu pour moi, en raison de nombreux facteurs différents, où j'ai eu des difficultés cette année-là, mais surtout des problèmes physiques. Ainsi, la seule chose que je veux retenir de cette Coupe du monde de 2014, ce sont les gens et le groupe qui se sont réunis pendant cette Coupe du monde.

Et lors de la dernière Coupe du monde, je pense que ce dont je me souviendrai toujours, ce sont mes deux buts, les deux derniers buts que j'ai marqués. Je pense que c'est le plus beau souvenir et que je ne l'oublierai jamais pour le reste de ma vie, car l'impact que les Coupes du Monde de la FIFA ont sur la carrière d'une personne est quelque chose qui ne peut pas être répété.

Puis j'ai réussi à marquer mon premier but en Coupe du monde. Finalement, j'en ai obtenu un autre, mais je me souviendrai toujours de ces deux buts lors de la Coupe du monde en Russie. »

