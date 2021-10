FIFA e Hisense anunciam em conjunto: Hisense será a patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022

Grandes eventos esportivos globais sempre proporcionaram uma oportunidade sem precedentes para a demonstração e promoção de tecnologias revolucionárias de exibição e transmissão. Em abril de 2017, pela primeira vez, a Hisense e a FIFA firmaram uma parceria, pela qual a FIFA nomeou a Hisense para transmitir os eventos esportivos ao vivo e desenvolver produtos de exibição avançados. A experiência de visualização foi significativamente aprimorada para os torcedores de futebol do mundo todo com a implementação da TV da Hisense oficial da Copa do Mundo, uma unidade que havia sido personalizada por meio da aplicação de uma série de tecnologias avançadas, como estimativa de movimento e compensação de movimento (MEMC), modo esportivo, reconhecimento facial para identificar jogadores de futebol e busca de imagens interativas alimentadas por inteligência artificial (IA). "A FIFA e a Hisense unirão forças para criar uma experiência de visualização mais imersiva para os torcedores do mundo todo por meio da tecnologia e da inovação", afirmou Gianni Infantino.

A FIFA e a Hisense já haviam colaborado durante a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Elas trabalharão ainda mais próximas durante a Copa do Mundo de 2022 a fim de envolver mais produtos e partes interessadas do que durante o evento na Rússia. "A FIFA entende que a Hisense sempre atribuiu grande importância à conservação de energia, proteção ambiental e reciclagem sustentável, um compromisso contínuo que se reflete plenamente em sua pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas e reciclagem de produtos, à medida que as duas entidades continuam a aprofundar sua colaboração", declarou Infantino. "A TV a laser desenvolvida pela Hisense reduz o consumo de energia em mais de 50% em comparação com as TVs LCD tradicionais, um fator que terá um impacto significativo nas decisões de compra dos consumidores."

"Estamos a aproximadamente um ano de organizar a Copa do Mundo Catar 2022, um evento que deverá oferecer uma experiência inesquecível tanto para os torcedores de futebol do país anfitrião quanto para os torcedores de todos os lugares", acrescentou Gianni Infantino. A FIFA está comprometida em promover o avanço da ciência e da tecnologia por meio do poder do futebol para exercer uma influência positiva na sociedade. Com o apoio da Hisense, a Copa do Mundo do Catar espera criar um banquete visual que será lembrado como um evento esportivo verdadeiramente icônico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668908/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668909/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668910/image_3.jpg

FONTE Hisense

