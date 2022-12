FIFA e Phygtl fazem parceria para os torcedores vivenciarem a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™

SÃO FRANCISCO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Phygtl assinou um contrato com a FIFA para levar o futebol a uma nova dimensão. Para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™, a Phygtl oferece aos torcedores uma experiência social baseada em Realidade Aumentada, onde os torcedores unem forças para cocriar uma primeira recompensa global: a Golden-Globe-Football™.

Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ no Phygtl.

A Phygtl, uma startup de tecnologia do Vale do Silício, tem a missão de conectar o mundo físico e o digital, oferecendo aos consumidores e torcedores uma experiência mais imersiva e gratificante do que aquela nas redes sociais existentes.

Na experiência, os usuários obtêm um fragmento da Golden-Globe-Football™ e, em seguida, adicionam seu toque pessoal a ela, antes de subirem em um Quadro de Liderança graças ao engajamento e às interações de outros usuários.

A Golden-Globe-Football™ é a primeira recompensa digital feita por torcedores de futebol com a contribuição de todos para criar a representação digital de seu time de futebol.

O Cofundador e CEO, Tommaso Di Bartolo, um experiente empresário da UC Berkeley Faculty e autor de Navigating the Metaverse, disse: "A Phygtl nasceu para levar a humanidade a uma nova dimensão, onde não apenas 'seguimos' nas redes sociais, mas também temos a possibilidade de 'experimentar' produtos, lugares e objetivos, ao mesmo tempo em que somos recompensados por nosso tempo com benefícios comerciais tokenizados".

Acesse phygtl.xyz ou fifa.phygtl.xyz para conhecer o futebol em RA.

Sobre a Phygtl

A Phygtl (/ˈFidgeːit:al/), uma startup do Vale do Silício, é uma plataforma de engajamento do consumidor em RA da web3, que conecta o mundo físico ao digital. Usuários e torcedores podem acessar a partir da palma de suas mãos experiências imersivas e gratificantes, como uma camada de realidade aumentada sobre produtos e lugares. Disponível para Android e iOS, a Phygtl foi desenvolvida para criar ferramentas para que as pessoas vivenciem uma nova dimensão.

Sobre a FIFA

A FIFA existe para governar o futebol e desenvolver o jogo em todo o mundo. Desde 2016, a organização vem rapidamente evoluindo para um órgão que pode servir de forma mais eficaz ao nosso jogo, para o benefício de todo o mundo. A nova FIFA está modernizando o futebol para que ele seja global, acessível e inclusivo em todos os aspectos. Não só em um ou dois continentes, mas em todos os lugares.

