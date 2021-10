FIFA et Hisense annoncent ensemble : Hisense devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Les grands événements sportifs internationaux ont toujours fourni une opportunité sans précédent pour la démonstration et la promotion de technologies d'affichage et de diffusion perturbatrices. Hisense et la FIFA ont formé un partenariat pour la première fois en avril 2017, lorsque la FIFA a confié à Hisense la diffusion d'événements sportifs en direct et le développement de produits sophistiqués pour la vision d'événements. L'expérience a été considérablement améliorée pour les fans de football du monde entier avec le déploiement de la TV officielle de la Coupe du Monde de Hisense, une unité qui avait été personnalisée grâce à l'application d'un certain nombre de technologies avancées, y compris la Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC, Estimation et Compensation de Mouvement), le mode sport, la reconnaissance faciale pour identifier les joueurs de football et la recherche d'images interactives par intelligence artificielle (IA). « FIFA et Hisense vont unir leurs forces pour créer une expérience de visionnage plus immersive pour les fans du monde entier grâce à la technologie et à l'innovation », a affirmé M. Infantino.

La FIFA et Hisense avaient déjà collaboré lors de la Coupe du Monde de Russie 2018. Ils travailleront encore plus étroitement pendant la Coupe du Monde 2022 pour proposer encore plus de produits et de parties prenantes que lors de l'événement en Russie. « La FIFA est consciente qu'Hisense a toujours accordé une grande importance à la conservation de l'énergie, à la protection de l'environnement et au recyclage durable, un engagement continu qui se reflète pleinement dans sa recherche et développement, sa production, ses ventes et le recyclage de ses produits, alors que les deux entités continuent d'approfondir leur collaboration », a soulevé M. Infantino. « Le Laser TV développé par Hisense réduit la consommation d'énergie de plus de 50 pour cent par rapport aux téléviseurs LCD traditionnels, un facteur qui aura un impact significatif sur les décisions d'achat des consommateurs. »

« La Coupe du Monde 2022 au Qatar débute dans moins d'un an, un événement qui devrait offrir une expérience inoubliable pour le pays hôte et les fans de football du monde entier, » a ajouté M. Infantino. La FIFA s'est engagée à promouvoir le développement de la science et de la technologie grâce au pouvoir du football afin d'exercer une influence positive sur la société. Avec le soutien de Hisense, la Coupe du Monde au Qatar espère créer un régal visuel qui sera remémoré comme un événement sportif des plus emblématiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1666836/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1666837/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1666838/image_3.jpg

Related Links

www.hisense.com



SOURCE Hisense