FIFA+ lance la saison 1 de la série documentaire révolutionnaire Captains, qui suit de près six capitaines d'équipe emblématiques dans leur parcours vers la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™

La saison 1 met en lumière Thiago Silva , Luka Modric , Pierre-Emerick Aubameyang et d'autres encore, tandis que la saison 2, qui sortira au début de l'an prochain, suivra de nouveaux capitaines à l'assaut de l'apogée du sport, la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

LONDRES, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, FIFA+ a publié aujourd'hui le plus récent et le plus ambitieux des originaux de la plateforme, Captains , une série documentaire sur les coulisses de certains des plus grands noms du football mondial dans leurs moments les plus difficiles.

Avec huit épisodes publiés exclusivement sur FIFA+ puis sur Netflix, Captains : Saison 1 suit de près des icônes du monde entier, dont le Brésilien Thiago Silva, le Croate Luka Modric et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, dans leurs tentatives pour se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2022.

La série, filmée à une échelle jamais vue auparavant dans les médias du football, marque une nouvelle frontière pour une série documentaire sportive. Produite par FIFA+ et Fulwell 73, la série est le fruit d'une collaboration entre les producteurs exécutifs Leo Pearlman, Ben Turner, Gabe Turner et Richard Thompson.

En retraçant le parcours des joueurs jusqu'à la qualification, l'émission aborde la manière dont ils jonglent entre leur vie de famille et les attentes d'une nation, mettant en lumière la psychologie complexe qui se cache derrière la performance au plus haut niveau.

Certains se terminent par un succès, d'autres manquent la cible, mais tous les hauts et les bas sont évoqués, car Captains emmène les téléspectateurs dans les coulisses de ceux qui portent le poids de leur nation.

Les capitaines suivis dans la saison 1 sont :

- Pierre Emerick Aubameyang (Gabon)

- Luka Modric (Croatie)

- Thiago Silva (Brésil)

- Hassan Maatouk (Liban)

- Brian Kaltack (Vanuatu)

- Andre Blake (Jamaïque)

En parlant de la série, le capitaine brésilien Thiago Silva, a déclaré : « Pour moi, la Coupe du monde de la FIFA est le summum de la réussite dans le domaine du football, et y être aux côtés de mes compatriotes est le plus grand honneur de la planète. »

« Nous avons tout donné sur le terrain pour nous qualifier, et le fait que notre parcours soit documenté de manière aussi intime dans Captains est une expérience sans pareille. La série capte nos émotions, nos frustrations, nos hauts et nos bas comme peu l'ont fait auparavant. »

Captains : Saison 2

En outre, FIFA+ est également heureux d'annoncer la sortie prochaine de Captains : Saison 2, qui suivra une sélection de capitaines « bientôt révélés », alors qu'ils emmènent leurs nations vers la plus haute montagne du sport, la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

Prévue pour être publiée après le tournoi, cette deuxième saison mettra en scène les buts, les matchs et les drames en dehors du terrain, tandis que tous les joueurs visent la gloire ultime.

Charlotte Burr, directrice de la stratégie, du numérique et de FIFA+ de la FIFA, a déclaré à propos de cette annonce : « FIFA+ a été créé pour rapprocher les fans du jeu qu'ils aiment, et c'est pourquoi Captains : Saison 1 nous rend très enthousiastes : jamais auparavant une série n'avait fourni un regard aussi intime sur le parcours turbulent qui mène à une Coupe du monde et ne nous avait fait nous sentir aussi liés à certains des plus grands noms du football mondial ».

Captains est filmé aux quatre coins du monde pendant un an et est le dernier né de la série de contenus FIFA+ Originals .

Leo Pearlman, associé de Fulwell 73, a ajouté : « Le tout premier documentaire de Fulwell portait sur six footballeurs freestylers inconnus à la recherche de Diego Maradona. Quinze ans plus tard, réaliser une série documentaire sur six capitaines nationaux emblématiques, dont l'objectif est de mener leur équipe à la Coupe du monde de la FIFA, est un rêve devenu réalité. Mais c'est bien plus qu'une simple histoire de victoires et de défaites sur le terrain, c'est une enquête sur le leadership, la pression mentale et physique et la manière de fonctionner lorsque les espoirs d'une nation reposent sur ses épaules. Il s'agit de la condition humaine placée sous microscope, à travers la lentille intense du sport, de l'examen et des attentes au plus haut niveau. »

