FIFA und Hisense veröffentlichen gemeinsam eine Ankündigung: Hisense wird offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Große globale Sportereignisse bieten seit jeher eine beispiellose Gelegenheit für die Demonstration und Förderung innovativer Anzeige- und Übertragungstechnologien. Im April 2017 gingen Hisense und die FIFA erstmals eine Partnerschaft ein, in deren Rahmen die FIFA Hisense mit der Live-Übertragung von Sportereignissen und der Entwicklung fortschrittlicher Display-Produkte beauftragte. Das Fernseherlebnis für Fußballfans auf der ganzen Welt wurde durch die Einführung des offiziellen WM-Fernsehers von Hisense erheblich verbessert. Das Gerät wurde durch die Anwendung einer Reihe fortschrittlicher Technologien angepasst, darunter Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC), der Sportmodus, die Gesichtserkennung zur Identifizierung von Fußballspielern und die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte interaktive Bildsuche. „Die FIFA und Hisense werden ihre Kräfte bündeln, um den Fans auf der ganzen Welt durch Technologie und Innovation ein noch intensiveres Fernseherlebnis zu bieten", erklärte Infantino.

Die FIFA und Hisense hatten bereits während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland zusammengearbeitet. Sie werden während der Fußballweltmeisterschaft 2022 noch enger zusammenarbeiten und dabei mehr Produkte und Interessengruppen einbeziehen, als dies während der Veranstaltung in Russland der Fall war. „Die FIFA weiß, dass Hisense schon immer großen Wert auf Energieeinsparung, Umweltschutz und nachhaltiges Recycling gelegt hat. Dieses Engagement spiegelt sich in der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Recycling von Produkten wider, während die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen", erklärte Infantino. „Der von Hisense entwickelte Laser-Fernseher reduziert den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Fernsehern um mehr als 50 Prozent - ein Faktor, der die Kaufentscheidung der Verbraucher maßgeblich beeinflussen wird."

„Wir stehen ein Jahr vor der Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, ein Ereignis, das sowohl für das Gastgeberland als auch für die Fußballfans auf der ganzen Welt ein unvergessliches Erlebnis sein wird", so Infantino weiter. Die FIFA hat sich verpflichtet, den Fortschritt von Wissenschaft und Technologie durch die Kraft des Fußballs zu fördern und so einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Mit der Unterstützung von Hisense soll die Weltmeisterschaft in Katar ein visuelles Fest werden, das als ein wahrhaft kultiges Sportereignis in Erinnerung bleiben wird.

SOURCE Hisense