Fifth Era & Blockchain Coinvestors annonce un partenariat avec Ordway Selections pour lancer Blockchain Coinvestors Swiss

SAN FRANCISCO, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Blockchain Coinvestors, un fonds de fonds de risque et un programme de coinvestissement de premier plan avec un portefeuille combiné de plus de 300 projets blockchain et crypto, dont 20 licornes blockchain, a annoncé aujourd'hui le lancement de Blockchain Coinvestors Swiss en partenariat avec Ordway Selections, qui fait partie d'un bureau de gestion du patrimoine suisse.

L'équipe d'Ordway Selections a investi aux côtés des associés gérants de Blockchain Coinvestors, Alison Davis et Matthew C. Le Merle, depuis le lancement de leur premier fonds de fonds dans l'espace blockchain. Elle engage maintenant des capitaux supplémentaires pour tirer parti de la couverture de l'industrie dans un secteur offrant une proposition de valeur unique, notamment un rendement financier et un impact positif.

« La transition mondiale vers un monde de monnaies et d'actifs numériques s'accélère et nous nous attendons à ce que les entreprises et les projets de blockchain et de crypto bénéficient de l'accélération de la création de valeur dans cet espace », a déclaré Alison Davis.

Pierre-Edouard Wahl, associé et cofondateur d'Ordway Selections, précédemment responsable de la blockchain chez PWC Suisse et au Credit Suisse, a commenté : « Nous considérons cet investissement comme un excellent moyen de nous engager de manière anticiper auprès des gagnants de demain, et de garantir des opportunités d'investissement direct pour doubler le nombre d'entreprises uniques qui gagnent des parts de marché. »

« Nous pensons que Blockchain Coinvestors Swiss nous aidera à fournir un accès aux investisseurs professionnels qui n'auraient, autrement, pas d'accès mondial à la blockchain que nous pouvons fournir », a ajouté Matthew C. Le Merle.

Ordway Selections investit aux côtés d'autres co-investisseurs partageant les mêmes idées. Les investisseurs professionnels suisses sont invités à contacter Pierre-Edouard Wahl à l'adresse [email protected] pour en savoir plus.

À propos de Blockchain Coinvestors

Lancé en 2014, Blockchain Coinvestors a pour objectif de fournir une large couverture des licornes émergentes et des entreprises à la croissance en matière de blockchain la plus rapide, et de capturer des rendements supérieurs en investissant dans les principaux partenariats à risque de blockchain. La stratégie entre dans sa 8e année et a investi à ce jour dans 25 fonds à risque de blockchain pure play en Amérique, en Asie et en Europe ainsi que dans un portefeuille combiné de plus de 300 projets blockchain et crypto, dont plus de 20 licornes blockchain. Basée à San Francisco, la société de gestion des investissements a été cofondée par Matthew Le Merle et Alison Davis. Rendez-vous sur www.blockchaincoinvestors.com

À propos d'Ordway Selections

Ordway Selections est une société d'investissement privée qui déploie des capitaux dans les secteurs de l'alimentation et de l'agrotechnologie, de la santé et du bien-être et de la blockchain. Investissant à la fois dans des structures de fonds et par participations directes, la société recherche des investissements solides et accueille volontiers les co-investissements aux côtés de professionnels partageant les mêmes idées.

Contact pour les médias

Matt Yemma, Peaks Strategies

[email protected]

+ 1 909-633-9396

Related Links

http://www.blockchaincoinvestors.com



SOURCE Fifth Era/Blockchain Coinvestors