Fight The CO2 - a evolução real dos créditos de carbono na blockchain

O modelo de negócios da FCO é baseado na negociação de créditos de carbono de seus parceiros. Graças à FCO, finalmente será possível que todas as empresas participem desse mercado, um mercado acessível atualmente apenas para grandes corporações que produzem milhares de toneladas de CO2.

A FCO dará a todas as empresas, inclusive a empresas menores com pouco capital que geram uma quantidade menor de créditos de carbono, a oportunidade de se tornar parceiras oficiais do projeto, por meio da compra de uma quantidade específica de tokens FCO.

Na verdade, o objetivo da Fight The CO2 é transformar o mercado de créditos de carbono, considerado um mercado de elite, em um mercado democrático, permitindo que todos tirem proveito de uma das maiores transferências de riqueza do mundo.

A criação da criptomoeda FCO será confiada à Iperborea SA, uma trust suíça sediada em Lugano, na Suíça.

A FCO também conta com a marca ESG (ambiental, social e governança), que são os três fatores principais para medir a sustentabilidade de um investimento.

A primeira parceira estratégica é a Future Springs, cuja tecnologia inovadora tem o potencial de revolucionar completamente o mercado da água.

A Future Springs criou o primeiro ecossistema patenteado de mineração de água cápsula, capaz de levar a água mais pura do mundo diretamente até as casas das pessoas.

Essa tecnologia também será utilizada em países do terceiro mundo para ajudar a combater a escassez e a má qualidade da água, trabalhando lado a lado com grandes organizações humanitárias como a Big Beyond.

A Future Springs também está trabalhando no desenvolvimento de um sistema de dessalinização inovador e altamente eficiente que tem como objetivo revolucionar todo o conceito de escassez no mercado de água potável.

O desenvolvimento desse sistema gerará grandes quantidades de créditos de carbono, que aumentarão o valor do token.

A compra do token FCO também traz a vantagem de se obter acesso a essa tecnologia brilhante na fase inicial, antes que ela chegue ao mercado geral, além de oferecer um desconto no preço de tabela padrão.

Além disso, 55% do dinheiro obtido com a exchange de créditos de carbono será injetado no pool, aumentando exponencialmente o preço do token e, consequentemente, aumentando também os ganhos dos investidores.

O token foi listado em 9 de junho na PancakeSwap e pode ser comprado por USD 0,27.

"Nosso foco são os aspectos práticos, e não a ideologia; temos a firme convicção de que só podemos causar um impacto fundamental com um modelo de negócios tangível", enfatizou Mauro Gazzelli, CEO e CTO da FCO.

Mais informações:

Missão: https://ftheco2.com/wp-content/uploads/2022/06/WHITEPAPER-FtheCO2.pdf

Site: https://ftheco2.com/

Telegram: https://t.me/FtheCo2

Twitter: https://twitter.com/FtheCo2

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842259/Fight_The_CO2_token.jpg

FONTE Fight The CO2 (Iperborea SA)

