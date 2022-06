Fight The CO2 - la véritable évolution des crédits carbone dans la blockchain

Le modèle économique de FCO est basé sur la négociation de crédits carbone auprès de ses partenaires. Grâce à FCO, toutes les entreprises pourront enfin participer à ce marché, marché actuellement accessible uniquement aux grandes entreprises qui produisent des milliers de tonnes de CO2.

FCO donnera à toutes les entreprises, y compris les petites entreprises disposant de peu de capital et générant une plus petite quantité de crédits carbone, la possibilité de devenir des partenaires officiels du projet en achetant une quantité définie de jetons FCO.

Dans les faits, l'objectif de Fight The CO2 est de transformer le marché des crédits carbone, considéré comme l'un des plus élitiste, en un marché démocratique, permettant à tous de profiter de l'un des plus grands transferts de richesse au monde.

La création de la cryptomonnaie FCO sera confiée à Iperborea SA, une société fiduciaire suisse basée à Lugano, en Suisse.

Par ailleurs, FCO bénéficie du label ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), qui sont les trois principaux facteurs de mesure de la durabilité d'un investissement.

Le premier partenaire stratégique est Future Springs, dont la technologie innovante a le potentiel de révolutionner radicalement le marché de l'eau.

Future Springs a créé le premier écosystème breveté de minéralisation de l'eau en capsule à portion unique, capable de fournir l'eau la plus pure du monde au sein même des foyers.

Cette technologie sera également utilisée dans les pays du tiers-monde pour aider à lutter contre la pénurie et la mauvaise qualité de l'eau, en travaillant aux côtés d'importantes organisations humanitaires comme Big Beyond.

Future Springs travaille également au développement d'un système de désalinisation innovant et très efficace qui vise à révolutionner entièrement le concept de pénurie sur le marché de l'eau potable.

Le développement de ce système générera d'énormes quantités de crédits carbone qui augmenteront la valeur du jeton.

En acquérant le jeton FCO, vous aurez l'avantage d'avoir accès à cette brillante technologie dès les premières phases, avant qu'elle n'atteigne le grand public, tout en bénéficiant d'une réduction sur le prix standard.

De surcroît, 55 % de l'argent généré par l'échange de crédits carbone sera injecté dans le fonds commun, augmentant ainsi de manière exponentielle le prix du jeton et, par conséquent, les gains des investisseurs.

Le jeton a été listé le 9 juin sur PancakeSwap et est disponible au prix de 0,27 $.

« Nous nous concentrons sur les aspects pratiques plutôt que sur l'idéologie, car nous sommes fermement convaincus que nous ne pouvons avoir un impact fondamental qu'avec un modèle commercial tangible », souligne Mauro Gazzelli, PDG et directeur technique de FCO.

Informations complémentaires :

Énoncé de mission : https://ftheco2.com/wp-content/uploads/2022/06/WHITEPAPER-FtheCO2.pdf

Site Web : https://ftheco2.com/

Télégramme : https://t.me/FtheCo2

Twitter : https://twitter.com/FtheCo2

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842259/Fight_The_CO2_token.jpg

SOURCE Fight The CO2 (Iperborea SA)