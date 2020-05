Fight to Fame anuncia novo design de site oficial e usa mercado digital para alçar promoção relacionada ao FF token

BRASÍLIA, Brasil, 4 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- No início de abril de 2020, a Fight To Fame anunciou o novo design do site oficial. A nova página adota um método de design similar aos ingressos olímpicos. O ouro tem sido a cor dominante e diversas imagens 3D foram acrescentadas, tornando cada página mais alinhada com o conceito promocional Fight To Fame.

E a nova página oficial integra múltiplas páginas, como a apresentação do evento, cadastro do jogador, transmissão ao vivo do reality show da estrela em ação, anúncios, apresentação do FF token, equipe principal, etc., a fim de que o público possa rapidamente, quer no local de trabalho, escritório ou em casa navegar as notícias relacionadas à Fight To Fame. Além disso, o site oficial também tem uma janela de contato, quer você seja um jogador cadastrado, um fã que torce pelo jogador ou um fã de um filme de ação, você pode ver as atividades contínuas atuais pelo local mais emocionante. Você pode fácil e rapidamente participar de atividades que estão ocorrendo.

Página de apresentação: Por meio de uma página inicial recém-projetada e da entrega de muita animação, a Fight To Fame mostrará o modo de operação exclusivo de "blockchain + esportes + filme e televisão" a cada plateia intuitivamente.

Cadastro do jogador: Por meio do formulário claro e conciso de cadastro, qualquer jogador interessado pode imediatamente carregar seus próprios documentos relevantes no site oficial, e essa atualização usa um sistema de criptografia de ponta a ponta mais seguro, a fim de ninguém tenha mais que se preocupar em ter a privacidade invadida.

Reality Show: Por meio da interface de reality show, não somente o público, mas qualquer um pode visualizar os contínuos eventos nesta página. Quer esteja usando uma TV, celular, computador ou outros dispositivos de tablet, você pode ligar a tela a qualquer momento, em qualquer lugar e desfrutar da máxima experiência visual que lhe trazemos.

Sala de imprensa: Com essa atualização, a função sala de imprensa também aparece. Você pode encontrar todos os relatórios relevantes sobre a Fight To Fame nessa página. E você também pode compartilhar as histórias de seu interesse em várias plataformas sociais.

FF token: Por meio do design independente da página FF token, os fãs não precisam mais ir a grandes plataformas para buscar informações relevantes sobre o FF token. Basta clicar em nossa página para obter as últimas notícias.

Como o vírus da COVID-19 continua causando devastação em escala global, a real economia de vários países está enfrentando grandes riscos. Contudo, o mercado de criptomoedas tem demonstrado uma tendência de erguimento. Com essa oportunidade, a Fight To Fame embarcou em uma nova rodada de publicidade sobre FF tokens em todo o mundo. Até o momento, o Comitê Organizacional da Fight to Fame lançou inúmeras campanhas de mídia nos Estados Unidos, Brasil, Peru, Myanmar e em outros lugares.

Nós lançaremos mais conteúdo nas próximas semanas.

https://fight2fame.com/

http://chain-bank.net

FONTE Fight to Fame

Related Links

https://fight2fame.com



SOURCE Fight to Fame