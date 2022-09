FII Institute busca identificar a maior prioridade para cada segmento da sociedade na Cúpula de Nova York

RIAD, Arábia Saudita, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Dentro de um mês, O Future Investment Initiative (FII) Institute receberá a PRIORITY, uma cúpula na cidade de Nova York que reunirá pessoas de todas as esferas da vida – líderes, formuladores de políticas, CEOs, estudantes, voluntários, acadêmicos, atletas, investidores, e muito mais – para discutir a mais alta prioridade para cada segmento da sociedade à medida que o mundo passa por extraordinárias mudanças sociais, econômicas e geopolíticas.

A cúpula, que será realizada junto com a 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU, oferecerá uma plataforma para discussão e diálogo com o objetivo de encontrar soluções que ajudarão líderes em todo o mundo a abordar a maior prioridade para cada grupo de pessoas.

Mais de [40] palestrantes de destaque participarão da cúpula, incluindo:

Yasir Al-Rumayyan , Presidente do FII Institute

Presidente do FII Institute S. Ex.ª Helle Thorning-Schmidt , ex-primeira-ministra da Dinamarca

ex-primeira-ministra da Dinamarca S. Ex.ª Dasho Tshering Tobgay , ex-primeiro-ministro do Butão

, ex-primeiro-ministro do Butão S. Ex.ª Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui , ministro do Estado para assuntos da juventude, no Ministério da Cultura e da Juventude dos Emirados Árabes Unidos

, ministro do Estado para assuntos da juventude, no Ministério da Cultura e da Juventude dos Emirados Árabes Unidos Dra. Judith Rodin ; presidente emérita da Universidade da Pensilvânia; presidente do Conselho da Prodigy Finance e da Resilient Cities Catalyst

presidente emérita da Universidade da Pensilvânia; presidente do Conselho da Prodigy Finance e da Resilient Cities Catalyst Peter H. Diamandis , M.D.; fundador e presidente executivo da XPRIZE

fundador e presidente executivo da XPRIZE Alexandra Cousteau, cofundadora e presidente da Oceans 2050

cofundadora e presidente da Oceans 2050 Sara Menker , fundadora e CEO da Gro Gro Intelligence

, fundadora e CEO da Gro Gro Intelligence Marcelo Claure , presidente e CEO da Claure Capital

presidente e CEO da Claure Capital Peggy Johnson , CEO da Magic Leap

Outros painéis de discussões buscarão responder a perguntas fundamentais, como quais novos regulamentos e/ou organizações precisam ser formados para concretizar cada prioridade? Como as comunidades em todo o mundo podem aprender a entender e apoiar uns aos outros para alcançar cada prioridade? Como podemos ajudar líderes políticos, econômicos e culturais globais para incentivá-los a se concentrarem em cada prioridade?

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse: "Como o mundo está testemunhando um período de transformação e à medida que uma nova ordem global começa a tomar forma, acreditamos que é crucial entender as prioridades de cada grupo demográfico em todo o mundo. Nos últimos dois anos, o mundo enfrentou muitos desafios que impactaram sobre todos os cidadãos no mundo todo. Portanto, nossos valores e prioridades mudaram.

"A prioridade do FII Institute é causar um impacto direto e positivo na humanidade por meio da criação de várias iniciativas em diferentes campos. É por isso que decidimos receber a PRIORITY como uma conversa global anual, para nos ajudar a entender os desejos, as esperanças e as expectativas de nossos companheiros seres humanos. Estamos dando uma voz a todos."

A PRIORITY servirá como um bloco de construção essencial para a sexta edição da Future Investment Initiative, programada para ser realizada em Riad, de 25 a 27 de outubro.

No início deste ano, o FII Institute realizou uma cúpula em Londres sobre ESG em mercados emergentes, na qual anunciou sua nova Inclusive ESG™ Framework and Scoring Methodology, com o objetivo de informar e acelerar os investimentos de ESG em economias emergentes.

Sobre o FII Institute

O FII Institute é uma organização global sem fins lucrativos com uma área de investimento e uma pauta: gerar impacto sobre a humanidade. Lançado em 2019, o Institute publicou vários relatórios, sediou muitas plataformas internacionais e lançou várias iniciativas e projetos para criar um futuro mais sustentável para a humanidade.

Além disso, o FII Institute está comprometido com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promove as mentes mais brilhantes e transforma ideias em soluções do mundo real em cinco áreas de enfoque: inteligência artificial e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

FONTE FII Institute

SOURCE FII Institute