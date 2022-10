FII Institute faz parceria com líderes globais na visionária conferência de Riad

RIAD, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute anunciou hoje importantes parcerias estratégicas com algumas das organizações e empresas mais conhecidas do mundo, antes de seu maior evento da história, a 6a edição da FII, que será realizada este mês em Riad.

A lista de parceiros inclui grandes players globais e regionais, como HSBC, BNY Mellon, Soft Bank, Reliance e Standard Chartered, que se reunirão e contribuirão para as discussões na conferência deste ano.

Representantes de organizações parceiras participarão de conversas vitais sobre assuntos como o futuro da energia global, a perspectiva dos agentes de mudança sobre a nova ordem mundial, a revolução meta-industrial, o salvamento dos oceanos e a criação de cidades para o futuro. Os parceiros também moderarão sessões com visionários mundiais em painéis de ganhadores do Prêmio Nobel e reuniões sobre o futuro do capitalismo de risco e as mulheres em cargos de liderança global.

O FII Institute reúne líderes de empresas, investimentos, governos, ONGs e muito mais, para explorar as tendências e desafios econômicos, políticos e sociais vitais de nossa era. Os parceiros do instituto estão contribuindo durante o evento de três dias em diálogos plenários, salas de tecnologia aumentada, workshops sobre tendências emergentes, centros virtuais globais, debates sobre o mercado e masterclasses sobre liderança.

Richard Attias, CEO do FII Institute, comentou: "Estamos recebendo parceiros estratégicos de algumas das maiores e melhores organizações do mundo para que participem conosco de conversas vitais e urgentes para moldar a nova ordem mundial. Nossos parceiros são provenientes de vários setores e países diferentes, o que nos ajudará a moldar uma visão abrangente e inclusiva para todos."

Como parte dessas parcerias, o FII receberá diversos líderes do governo e do setor privado para discursarem no evento de três dias, incluindo:

Public Investment Fund – S. Ex.ª Yasir Al-Rumayyan

– S. Ex.ª Ministério do Investimento – S. Ex.ª Khalid Al-Falih , Ministro do Investimento

– S. Ex.ª , Ministro do Investimento Aramco – Amin Nasser , presidente e CEO

– , presidente e CEO BNY Mellon – Akash Shah , vice-presidente executivo sênior e diretor de crescimento

– , vice-presidente executivo sênior e diretor de crescimento Cultural Development Fund – Mohammed bin Abdulrahman bin Dayel – CEO

– – CEO Diriyah Gate Development Authority – Jerry Inzerillo , CEO

– , CEO Emaar – S. EX.ª Mohamed Ali Alabbar, fundador e presidente

– S. EX.ª Mohamed Ali Alabbar, fundador e presidente HSBC – Noel Quinn , CEO global

– , CEO global Ma'aden – Robert Wilt , CEO

– , CEO Masar – Yasser Abuateek, CEO

– Yasser Abuateek, CEO Red Sea – John Pagano , CEO

– , CEO Reliance Industries – Mukesh D. Imbani, CEO

– Mukesh D. Imbani, CEO Royal Commission for AlUla – Amr AlMadani – CEO

– Amr AlMadani – CEO Roshn – David Grover , CEO

– , CEO SABIC – Abdulrahman Al-Fageeh, CEO interino

– Abdulrahman Al-Fageeh, CEO interino Sanabil – Hani Enaya, diretor de investimentos

– Hani Enaya, diretor de investimentos Saudi Telecommunication Company – Olayan Alwetaid, CEO

– Olayan Alwetaid, CEO SoftBank – Rajeev Misra – CEO

– Rajeev Misra – CEO Standard Chartered – Bill Winters , CEO

Chartered – , CEO Tonomus– Joseph Bradley , CEO

Além disso, o FII Institute está fazendo parceria com o Saudi National Bank e com a Comissão Real da Cidade de Riad.

A 6a edição da FII será realizada de 25 a 27 de outubro em Riad com o tema "Investing in Humanity: Enabling a New Global Order" (Investindo na Humanidade: Viabilizando uma Nova Ordem Mundial).

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma nova fundação global sem fins lucrativos com uma divisão de investimento e um propósito: gerar impacto sobre a humanidade. Globais, inclusivos e comprometidos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos mentes brilhantes no mundo todo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas vitais: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

