FII Institute lança Índice Global de Doenças Infecciosas

O FII Institute lançou oficialmente o índice na mesa redonda Health is Wealth (Saúde é Riqueza) realizada paralelamente à 76 a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, com líderes mundiais e representantes do governo e do setor privado presentes. O índice já está disponível on-line no site www.globalinfectiousdiseaseindex.org

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse estar orgulhoso do trabalho colaborativo realizado para obter a tecnologia necessária para fornecer essas análises de valor. "Os dados que serão oferecidos pelo índice irão preparar governos e serviços de saúde para tomar decisões fundamentadas que ajudarão a humanidade", complementou Richard. "Ele remove as complexidades dos dados sobre doenças infecciosas e oferece uma visão global simples e intuitiva."

O índice é especial porque fornecerá dados sobre a carga de doenças endêmicas e sobre ameaças de doenças epidêmicas em uma única plataforma. Ele abrange as cinco principais doenças endêmicas globais mais fatais, em 204 países e territórios, e rastreia até 60 patógenos, inclusive o coronavírus. Os dados integrados também incluem países classificados pelos maiores gastos com saúde (em percentual do PIB), número de pessoas por país vacinadas para cada doença e informações detalhadas sobre profissionais e serviços médicos.

À frente do desenvolvimento do índice, Lameen Abdul-Malik, diretor de pensamento do FII Institute e ganhador do Prêmio Nobel, disse que é necessário abordar as doenças infecciosas que afetam países, economias e indivíduos. "Os dados do índice devem fornecer informações criteriosas para ajudar os países a planejar com antecedência a fim de que possam mitigar os efeitos de futuras pandemias, além de abordar doenças endêmicas para ajudar suas populações a terem vidas mais saudáveis e duradouras", disse Lameen. "As soluções que estão sendo desenvolvidas para combater a COVID-19 devem ser alavancadas para enfrentar outras ameaças de doenças infecciosas que têm sido um problema há muitos anos."

Sobre o FII Institute (Future Investment Initiative Institute)

O FII Institute é uma fundação global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: gerar impacto sobre a humanidade. Comprometidos com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos as mentes mais brilhantes e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas de enfoque: inteligência artificial e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

Estamos no lugar certo na hora certa – quando os tomadores de decisão, investidores e uma geração engajada de jovens se juntam com aspirações, motivados e prontos para a mudança. Canalizamos essa energia em três pilares – THINK, XCHANGE, ACT (pensar, intercambiar, agir) – e investimos nas inovações que fazem a diferença para vidas em todo o mundo.

