FII Institute lanciert neuen Technologiepreis

RIAD, Saudi-Arabien, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die globale gemeinnützige Stiftung, das Future Investment Initiative (FII) Institute, gab heute die Einführung des „Algoritmi-Preises" mit Unterstützung des globalen Forschungsverlages Springer Nature bekannt. Der jährliche Wissenschafts- und Technologiepreis wurde ins Leben gerufen, um die Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Robotik zu würdigen, die das Potenzial hat, reale Lösungen für globale Herausforderungen hervorzubringen.

Jedes Jahr wird sich der Algoritmi-Preis auf eine andere globale Herausforderung konzentrieren, mit der die Weltgemeinschaft konfrontiert ist, z. B. in den Bereichen Lebensmittel- und Wassersicherheit, Gesundheitswesen, Energie und Klimawandel. Alle teilnahmeberechtigten Bewerber werden zu einem offenen Auswahlverfahren eingeladen, das von einem unabhängigen Gremium aus internationalen Experten bewertet wird.

Die siegreichen Bewerber erhalten dann Mittel zur Entwicklung und Skalierung ihrer Technologie und gleichzeitig Zugang zu den Plattformen des FII-Institutes, wo sie ihre Forschungsergebnisse mit Investoren, Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern teilen können. Die Bewerbungen können ab Januar 2023 eingereicht werden, und die Gewinner des ersten Preises werden im Oktober 2023 auf der FII 7th Edition bekannt gegeben.

Darüber hinaus wird der Preis mit einem jährlichen Symposium auf den FII-Tagungen einhergehen, bei dem ein hochrangiger Redner aus dem Bereich der Robotik einen Vortrag hält. Das Symposium wird Delegierte aus dem akademischen Bereich, der Regierung und der Industrie zusammenbringen, die ein gemeinsames Interesse haben, um einen Weg für Diskussionen in der Robotik zu schaffen und Innovationen voranzutreiben.

Richard Attias, CEO des FII Institute, kommentierte: „Unsere Aufgabe am FII Institute ist es, einen Einfluss auf die Menschheit auszuüben, wobei wir uns auf vier Hauptbereiche konzentrieren, darunter künstliche Intelligenz und Robotik. Mit der Einführung des Algoritmi-Preises hoffen wir, die klügsten Köpfe aus aller Welt zu ermutigen, ihre kreativen Ideen mit Investoren und Entscheidungsträgern zu teilen und sie in reale Lösungen für einige der Probleme zu verwandeln, mit denen die Menschen auf der ganzen Welt konfrontiert sind."

Die Bedeutung von KI und Robotik für die Lösung aktueller globaler Probleme wird weltweit zunehmend anerkannt und die Zahl, der in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichten Artikel, steigt von Jahr zu Jahr exponentiell an. Mit dem Aufkommen neuer Technologien wird deutlich, dass es dringend notwendig ist, dass sich die Robotikforschung auf reale Lösungen für die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen konzentriert, mit denen wir heute konfrontiert sind.

Die Entwicklung des Preisprogramms erfolgte in Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Wissenschaftsverlag Springer Nature, der mit seinem Fachwissen im Bereich der Wissenschafts- und Forschungskommunikation an der Jury und der Bewertung der Beiträge für den ersten Preis beteiligt sein wird.

Steven Inchcoombe, Chief Publishing Officer, sagte: „Preisverleihungsprogramme bieten wichtige Plattformen zur Anerkennung von Forschern, die evidenzbasierte Ansätze zur Bewältigung globaler Herausforderungen ausbauen. Wir freuen uns, diesen neuen Preis zu unterstützen, mit dem das FII einflussreiche Forschungsarbeiten im Bereich KI und Robotik beleuchten wird."

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine neue globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity. Wir sind global, integrativ und den ESG-Grundsätzen (Environmental, Social and Governance) verpflichtet. Wir fördern großartige Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

