FII Institute will auf New Yorker Gipfel die höchste Priorität für jedes Gesellschaftssegment ermitteln

RIAD, Saudi-Arabien, 8. September 2022 /PRNewswire/ -- In einem Monat wird das Future Investment Initiative (FII) Institute die „PRIORITY" veranstalten, ein Gipfeltreffen in New York City, das Menschen aus allen Bereichen des Lebens zusammenbringen wird – Führungskräfte, politische Entscheidungsträger, CEOs, Studenten, Freiwillige, Akademiker, Sportler, Investoren und viele mehr – um über die höchste Priorität für jeden Bereich der Gesellschaft zu diskutieren, in einer Zeit, in der die Welt außergewöhnliche soziale, wirtschaftliche und geopolitische Veränderungen durchläuft.

Das Gipfeltreffen, das am Rande der 77. Tagung der UN-Generalversammlung stattfindet, wird eine Plattform für Diskussionen und Dialoge bieten, die darauf abzielen, Lösungen zu finden, die den führenden Politikern in der ganzen Welt dabei helfen, sich mit der einen Priorität für jede Gruppe von Menschen zu befassen.

Mehr als [40] prominente Redner werden an dem Gipfel teilnehmen. Dazu gehören:

Yasir Al-Rumayyan , Vorsitzender des FII-Instituts

Helle Thorning-Schmidt, ehemalige Premierministerin, Dänemark

Dasho Tshering Tobgay, ehemaliger Premierminister, Bhutan

Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui, Staatsministerin für Jugendangelegenheiten, Ministerium für Kultur und Jugend der VAE

Dr. Judith Rodin; Präsidentin Emerita, University of Pennsylvania; Vorstandsvorsitzende, Prodigy Finance und Resilient Cities Catalyst

Peter H. Diamandis, M.D.; Gründer und Vorstandsvorsitzender; XPRIZE

Alexandra Cousteau, Mitbegründerin und Präsidentin, Oceans 2050

Sara Menker, Gründerin und CEO, Gro Intelligence

Marcelo Claure, Vorsitzender und CEO, Claure Capital

Peggy Johnson, Geschäftsführerin, Magic Leap

Andere Podiumsdiskussionen werden versuchen, kritische Fragen zu beantworten, z. B. welche neuen Vorschriften und/oder Organisationen müssen geschaffen werden, um die einzelnen Prioritäten umzusetzen? Wie können Gemeinschaften überall auf der Welt lernen, sich gegenseitig zu verständigen und zu unterstützen, um die jeweiligen Prioritäten zu erreichen? Wie können wir Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur weltweit dabei unterstützen, sich auf jede einzelne Priorität zu konzentrieren?

Richard Attias, CEO des FII Institute, erklärte: „Angesichts der Tatsache, dass die Welt eine Zeit des Wandels erlebt und eine neue Weltordnung Gestalt annimmt, glauben wir, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Prioritäten der einzelnen demografischen Gruppen in der Welt zu erkennen. In den letzten zwei Jahren stand die Welt vor zahlreichen Herausforderungen, die sich auf alle Bürger auf der ganzen Welt ausgewirkt haben. Dabei haben sich unsere Werte und Prioritäten geändert."

„Die Priorität des FII Institute ist es, durch die Schaffung zahlreicher Initiativen in verschiedenen Bereichen einen direkten und positiven Einfluss auf die Menschheit auszuüben. Deshalb haben wir beschlossen, PRIORITY als jährliches internationales Diskussionsforum zu veranstalten, das uns helfen soll, die Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen unserer Mitmenschen zu verstehen. Wir geben jedem eine Stimme."

PRIORITY wird als wesentlicher Baustein für die sechste Ausgabe der Future Investment Initiative dienen, die vom 25. bis 27. Oktober in Riad stattfinden wird.

Anfang dieses Jahres veranstaltete das FII Institute einen Gipfel in London zum Thema ESG in Schwellenländern, auf dem es seine neue Inclusive ESG™ Framework and Scoring Methodology ankündigte, die ESG-Investitionen in Schwellenländern fördern und beschleunigen soll.

Informationen zum FII Institute

Das FII Institute ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation mit einer Investment-Abteilung und einem Hauptziel: Impact on Humanity. Das 2019 gegründete Institut hat verschiedene Berichte veröffentlicht, zahlreiche internationale Diskussionsforen veranstaltet und mehrere Initiativen und Projekte gestartet, um eine nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu schaffen

Darüber hinaus engagiert sich das FII Institute für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG), fördert die klügsten Köpfe und wandelt Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen um: Künstliche Intelligenz, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

