Filial de Koch Equity Development firma un acuerdo para adquirir Transaction Network Services y se posiciona para el crecimiento estratégico

TNS ayudará a ampliar el enfoque continuo de Koch en torno a la transformación tecnológica. Las empresas de Koch han realizado inversiones por más de USD 30.000 millones en materia de tecnología durante los últimos años, con lo que ha transformado una cartera global de empresas que abarca múltiples industrias. La inversión destaca la confianza que tiene Koch en el compromiso de TNS con sus clientes y en la experiencia de la empresa en gestión de redes que aprovecha las capacidades de TNS a nivel mundial. Bajo la propiedad de Koch, TNS tendrá una base de propiedad estable y un amplio acceso al capital, lo que permitirá un agilizado enfoque en las oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico.

"Hoy se marca el comienzo de un emocionante nuevo capítulo para TNS, nuestros empleados y nuestros clientes actuales y futuros. Como resultado de esta adquisición, podremos agilizar nuestra misión de posibilitar que nuestros clientes se enfoquen en el crecimiento de sus negocios sin preocuparse por las complejidades cada vez mayores asociadas con la transmisión segura de datos transaccionales de misión crítica y dependientes del factor tiempo", afirmó Mike Keegan, director ejecutivo de TNS. "Hemos disfrutado de una estrecha colaboración con Koch durante los últimos cinco años, y este acuerdo es una evolución natural de esos años de trabajo conjunto. Como parte de Koch, proporcionaremos más valor a nuestros clientes de manera más rápida con un incremento en la inversión en nuevas tecnologías y en servicios actuales y futuros, lo que es fundamental para nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo".

"Nuestra adquisición de TNS ocurre después de más de cinco años de compromiso con la empresa, no solo como inversionista, sino también como cliente", comentó Brett Watson, presidente de Koch Equity Development. "Nos entusiasma seguir apoyando a la empresa en su siguiente fase de crecimiento, y queremos agradecer al sobresaliente equipo de Siris mientras concluimos nuestra exitosa alianza". Matt Hewitt, director de Koch Equity Development, agregó: "A medida que el mundo sigue avanzando hacia un futuro más interoperable y conectado, nos entusiasma el trabajo innovador que TNS está realizando para atender a sus clientes en todo el mundo. Este es un equipo ejemplar que ofrece al mercado soluciones verdaderamente diferenciadas".

"Esta transacción reconoce el esfuerzo y el éxito del equipo de TNS en la ejecución de una visión estratégica para generar un crecimiento rentable", afirmó Robert Aquilina, presidente de TNS y socio ejecutivo de Siris. "Mis colegas de Siris y yo estamos orgullosos de haber sido parte de esta experencia, y estamos seguros de que la empresa está preparada para un crecimiento a largo plazo como parte de Koch".

Los términos del acuerdo no fueron divulgados. Se espera que el cierre tenga lugar en el segundo trimestre de 2021. Rothschild & Co y Credit Suisse se desempeñaron como asesores financieros de Koch, y Jones Day colaboró como asesor legal de Koch. Evercore y Macquarie Capital se desempeñaron como asesores financieros de TNS, y Sidley Austin LLP como asesor legal de TNS.

Acerca de TNS

TNS es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de infraestructura como servicio para aplicaciones de misión crítica y un socio de confianza para miles de instituciones financieras, proveedores de telecomunicaciones y comerciantes minoristas de todo el mundo. Activa en operaciones desde 1990, TNS ofrece servicios a clientes de más de 60 países de las Américas, Europa y la región de Asia Pacífico. A través de su plataforma global administrada, TNS posibilita de manera segura miles de millones de llamadas telefónicas diarias y el comercio electrónico de valores, así como más de 34.000 millones de transacciones de pago anuales. TNS también es un proveedor líder de servicios mejorados de identificación de llamadas móviles y protección contra spam/llamadas automáticas a través de su subsidiaria Cequint (https://www.cequint.com/). Para obtener más información, por favor, visite www.tnsi.com.

Acerca de Koch Equity Development LLC (KED)

Con oficinas en Wichita y Londres, KED es responsable de las fusiones y adquisiciones de Koch Industries, Inc., y de la gestión de una amplia cartera de inversiones de capital. Entre las inversiones de capital significativas que se completaron se incluyen Infor, Getty Images, MI Windows and Doors, Global Medical Response, Meredith/Time Inc., Solera Holdings Inc. y The ADT Corporation. Desde 2012, KED ha invertido más de USD 30.000 millones de su patrimonio en inversiones de capital y adquisiciones.

Acerca de Koch Industries, Inc.

Con sede en Wichita, Kansas, Koch Industries, Inc. es una de las empresas privadas más grandes de los Estados Unidos, con ingresos anuales estimados de hasta USD 115.000 millones, según Forbes. Es propietaria de un grupo diverso de empresas de distintas áreas como refinado, productos químicos y biocombustibles; productos forestales y de consumo; fertilizantes; polímeros y fibras; sistemas de control de procesos y contaminación; electrónica, software y análisis de datos; minerales; vidrio; componentes automotores; ganadería; comercio de productos básicos; e inversiones. Desde 2003, las empresas de Koch han invertido casi USD 133.000 millones en crecimiento y mejoras. Para obtener más noticias e información, visite www.KOCHind.com.

Acerca de Siris

Siris es una empresa líder de capital privado que invierte principalmente en empresas de tecnología y telecomunicaciones maduras con productos y servicios de misión crítica que enfrentan cambios en la industria u otras transiciones significativas. El desarrollo de la investigación patentada de Siris para identificar oportunidades y su amplia colaboración con sus socios ejecutivos son parte integral de su enfoque. Los socios ejecutivos de Siris son ejecutivos operativos sénior experimentados que participan activamente en aspectos clave del ciclo de vida de la transacción a fin de ayudar a identificar oportunidades e impulsar el valor estratégico y operativo. Siris tiene sus sedes centrales en Nueva York y Silicon Valley, y ha recaudado casi USD 6.000 millones en compromisos de capital acumulado. www.siris.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1487161/Koch_Equity_Development_Logo.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1487160/Transaction_Network_Services.jpg

FUENTE Koch Equity Development

SOURCE Koch Equity Development