Film documentaire "8:15 Hiroshima | From Father To Daughter" Première projection mondiale en ligne Free Event (6-9 août) Pour le 77e anniversaire de Hiroshima et Nagasaki

A Riveting First Person Account of Teen Hiroshima Survivor to Remind The World of The Horrors of Nuclear War And The Power of Love and Forgiveness, Free from August 6th to 9th, 2022 (All Time Zones)

SAN DIEGO, le 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Film 8:15 Hiroshima | From Father To Daughter, produit par Runaway Horses, annonce son premier événement mondial de projection en ligne disponible ici : https://watch.showandtell.film/watch/815hiroshima .

8 h 15 Hiroshima fera l'objet d'un examen mondial opportun au cours du mois de la Première Conférence d'examen du Traité de non-prolifération (TNP) qui se tiendra aux Nations Unies – et dans le contexte du potentiel accru de guerre nucléaire.