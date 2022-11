Filme de animação retrata pinguim da G&G em curta metragem

ZHUHAI, China, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A G&G, uma marca de primeira linha que oferece suprimentos e soluções de impressão padrão ouro, trabalhou com um ex-animador da Disney para dar vida a seus pinguins mascotes em um curta-metragem.

A G&G utiliza pinguins em suas artes promocionais e de embalagens há quase 20 anos. De acordo com Eric Zhang, gerente geral da Ninestar Image, empresários viram o impacto das mudanças climáticas sobre o pinguim-imperador durante uma visita à Antártica em 2003. Os empresários ficaram profundamente impressionados com a imensa força de vontade dessas criaturas em sua luta pela sobrevivência.

"Ver o ambiente frágil nos lembrou, como líderes que a G&G também precisa ser forte e resiliente", disse Zhang. "Na G&G, sempre tomamos a iniciativa de assumir nossa responsabilidade social corporativa. Determinamos que nossos produtos precisam ser ecológicos e esforçamo-nos para abrir o caminho para o desenvolvimento sustentável verde e de baixo carbono."

Após seu retorno à China, a G&G continua a doar para o World Wildlife Fund para ajudar a preservar a vida selvagem natural do planeta. "É também por isso que o pinguim-imperador tornou-se o mascote da linha de produtos da G&G", acrescentou Zhang. "Continuamos a ter mentalidade verde por meio de várias ações ecológicas como a campanha Go Green da G&G."

No novo curta-metragem de animação, dois pinguins voltam das festas de fim de ano à Antártica. Greg e Grace (foto), com as iniciais G e G, receberam os nomes por causa da marca G&G. Um simpático pinguim-imperador aparece para salvar o dia, quando surge um conflito com relação à impressão de suas lembranças natalinas.

A animadora Lily Dell disse: "Trabalhar com a G&G e seus pinguins tem sido emocionante." Dell trabalhou em sequências da Disney do Rei Leão, Cinderela, O Livro da Selva, Irmão Urso e Lilo & Stitch. "Compartilhando a história do pinguim-imperador, Greg e Grace têm sido muito divertidos", acrescentou. "Temos um monte de outras histórias que também poderíamos contar. Estou ansiosa para fazer mais coisas com a G&G."

Clique aqui para saber mais sobre os pinguins mascotes da G&G. Procurando por impressões confiáveis e de qualidade? Envie um e-mail para [email protected].

Sobre a G&G

A G&G, uma marca global de primeira linha, oferece suprimentos e soluções de impressão profissionais padrão ouro a mais de 200 milhões de consumidores em mais de 170 países.

O objetivo da G&G é ajudar as pessoas a trabalharem para obter suas melhores imagens, tornando a impressão simples, confiável, acessível e sustentável, por meio de inovação, eficiência e respeito às pessoas.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1931086/2022_EN_Holiday_Photos.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1930064/2.jpg

FONTE G&G

