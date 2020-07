Filtro da Xeros para máquinas de lavar roupa ajuda a impedir a poluição do oceano por microfibras

Todas as vezes que roupas são lavadas, microfibras são produzidas quando partículas minúsculas se soltam, com muitas delas indo poluir rios e oceanos. Fibras sintéticas como náilon ou poliéster são tipos de microplástico. Até 700.000 microfibras podem ser liberadas de uma simples carga da lavadora.

A pesquisa conduzida pela Universidade de Plymouth testou seis dispositivos projetados para capturar microfibras: três filtros de máquinas de lavar roupas mais sacos e bolas de lavar roupas, em cargas mistas de lavagem de peças de roupas sintéticas e misturas de roupas sintéticas e de algodão.

O XFiltra, que foi projetado para ser instalado em máquinas de lavar roupas pelas fabricantes, teve o melhor desempenho, capturando consistentemente 78% de todas as microfibras. Em um teste separado, verificado de forma independente, usando apenas peças de roupas sintéticas, o XFiltra capturou mais de 90% das fibras microplásticas.

Outros dispositivos testados pela Plymouth não tiveram um desempenho tão bom. O produto classificado em segundo lugar reduziu a liberação de microfibras em 54% e o classificado em terceiro lugar deteve apenas 29% das microfibras. Os dados completos estão publicados no jornal Science of the Total Environment.

Atualmente, nenhuma máquina de lavar roupa é equipada com tecnologia de filtragem para impedir a liberação de microfibras. Mas, na semana passada, a entidade beneficente Marine Conservation Society do Reino Unido pediu a aprovação de leis que exijam a instalação de filtros em todas as máquinas de lavar roupa, a partir de 2024. E, neste ano, a França se tornou o primeiro país a requerer filtros de microfibras em todas as máquinas de lavar roupa, a partir de janeiro de 2025.

O presidente-executivo da Xeros, Mark Nichols, declarou:

"A poluição de nossos rios e oceanos com resíduos de plástico está acontecendo em taxas alarmantes. Está causando danos à fauna selvagem e a nossos ecossistemas finamente equilibrados, com microfibras da lavagem de roupas sendo a maior fonte de contaminação".

"Muitos de nós querem viver de uma forma mais sustentável, mudando nossos hábitos e adotando novas tecnologias para reduzir nosso impacto no meio ambiente. Com o XFiltra, todas as fabricantes de máquinas de lavar roupa têm, agora, a oportunidade de dar uma grande contribuição para melhorar a sustentabilidade da lavagem de roupas, das próprias roupas e de nosso planeta, a um custo mínimo e com grandes benefícios para todos".

"Esse estudo importante da Plymouth fornece informações seminais para a indústria e para os consumidores, por reduzir o impacto das microfibras em nosso ambiente compartilhado".

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=aVxwhBTg0dM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215343/Xeros_Dr_Imogen_Napper.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215344/Xeros_Logo.jpg

FONTE Xeros

Related Links

https://www.xerostech.com



SOURCE Xeros