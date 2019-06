Fin de l'enquête sur OneCoin en Suède

SOFIA, Bulgarie, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- La police suédoise a terminé et mis fin à toutes les enquêtes relatives à la société OneCoin. En outre, le 2 mai 2019, l'Autorité suédoise des jeux de hasard (Spelinspektionen) a confirmé aux avocats de la société qu'il n'y a plus de procédure engagée contre OneCoin. Aucune des deux autorités n'a trouvé d'éléments de preuve attestant de mauvaises pratiques, de quelque nature que ce soit.

Il y a quelques années, des accusations ont été portées contre OneCoin auprès des autorités suédoises, conduisant à l'ouverture d'une enquête. Les activités de OneCoin ont également été signalées à la police par la Spelinspektionen, faisant valoir qu'elles contrevenaient à la loi suédoise en la matière. Rapidement, un reportage a été diffusé dans les actualités, de nombreux médias en ligne et hors ligne colportant l'information, ce qui l'a fait vivre dans les médias durant des mois – en particulier sur le Vieux Continent.

Ces accusations se sont révélées fausses et injustifiées. La police suédoise, alertée par la Spelinspektionen, a ouvert une instruction et a conclu qu'il n'y a aucune preuve tangible d'acte répréhensible, mettant ainsi fin à l'enquête en deux étapes, le 6 février 2017 et le 16 janvier 2018.

« Le pays scandinave étant connu pour très bien protéger le grand public, mais également perçu comme un exemple dans la façon dont l'État s'occupe de ses citoyens, le concept proposé par OneCoin a été passé au crible d'un point de vue juridique et rien d'anormal n'a été décelé », a déclaré la société OneCoin. « Nous attendons avec impatience une issue identique dans d'autres pays de l'UE, sachant que la décision été prise par une institution de l'UE, d'après la législation européenne. Nous espérons qu'il en sera tenu compte dans les cas similaires actuellement examinés ailleurs dans l'UE. »

L'entreprise a déclaré en outre : « Nous espérons que toutes ces accusations contre OneCoin, déboutées par la justice suédoise, serviront d'exemple au public pour qu'il garde à l'esprit que beaucoup de rumeurs circulent sur Internet et qu'il faut juste les ignorer. »

