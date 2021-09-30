Финал кампании CGTN Media Challengers -- зумеры в действии

В полуфинале члены четырех команд, которых направили в города Шанхай, Ухань, Сиань, а также в живописный район Пучжэхэй в провинции Юньнань для участия в реалити-шоу, продемонстрировали различные навыки, требующиеся для работы в масс-медиа.

В финале кандидаты представили свои репортажи, а также приняли участие в «финальных испытаниях», включая владение речью, дебаты и работу с телесуфлером, во время которых они продемонстрировали свой командный дух и личные способности.

В состав жюри вошли четыре опытных судьи и восемь обозревателей СМИ, которые оценивали каждую команду. За процессом в качестве членов онлайн-жюри наблюдали 200 финалистов из разных стран мира. Кроме того, 60 кандидатов приняли участие в финале удаленно, болея за финалистов и транслируя видео с мероприятия в режиме реального времени. По результатам финальных испытаний участникам из разных стран были вручены групповые и индивидуальные награды.

Кампания Media Challengers открыла молодым китайским специалистам дорогу в СМИ, став платформой для их историй о Китае и его культуре. Будущие профессионалы в сфере масс-медиа продемонстрировали свой талант, получили возможность реализовать свои мечты и узнать больше о Китае. Участники Media Challengers из разных стран рассказали миру о том, что думает, говорит и чувствует «поколение Z».

Официальный запуск кампании по поиску молодых специалистов в сфере масс-медиа состоялся 8 апреля 2021 года. Сотни профессионалов в области новых СМИ, а также инфлюенсеров и лидеров общественного мнения, представляющих более 130 стран и регионов, откликнулись для участия в этой кампании. Ход кампании освещали свыше восьми сотен крупных зарубежных онлайн-СМИ из 60 стран и регионов, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Германию, Италию, Японию и Южную Корею.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-29/CGTN-Media-Challengers-finals-conclude-attracting-global-Gen-Z-13X3ToJpzOg/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=B3zgAVaULcA

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1639632/image_1.jpg

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SOURCE CGTN