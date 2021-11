Finale du concours mondial de pitchs PHBS-CJBS 2021 à Shenzhen

Initié conjointement par les centres d'innovation et d'entrepreneuriat de la HSBC Business School (PHBS) de l'Université de Pékin et de la Cambridge Judge Business School (CJBS), le concours implique près de 150 startups de haute qualité à travers le monde entier dans divers domaines tels que la technologie médicale et les soins de santé, la technologie agricole, la fabrication de pointe et les nouvelles technologies de consommation. Les entrepreneurs et les investisseurs participants proviennent de régions d'Europe, d'Amérique du Nord et de la Grande Chine. Après une série de sessions de pitchs compétitifs au cours de la dernière année, dix startups sont arrivées au dernier tour.

Le premier prix est allé à MAGIC WEAVER « 3D Digital Human Engine ». Les startups BionicM et QYSEA, basées à Shenzhen, ont remporté le deuxième prix avec leurs « IoT-based Intelligent Electric Prosthetic Robots » et « Underwater Robots ». « R&D and Industrialisation of Modular Intelligent Combined Cold Storage » de CIMC Cold Chain, « Power Exoskeleton to Consumer » d'Enhanced Robotics, « Non-invasive Liver Fibrosis Precision Digital Diagnosis » de Precision MedCare, « Optical Active Alignment System » d'AIT-PRIME et « Self-healing Concrete » de MIMICRETE ont remporté le troisième prix. « The Breast Pumping Massage Bra » de Lilu a remporté le prix Outstanding Startup Award.

Composé d'universitaires reconnus, de sociétés de capital-risque et d'entrepreneurs, le conseil consultatif sur l'entrepreneuriat et le capital-risque de PHBS a également été créé et a tenu sa première réunion. Selon le doyen de PHBS, Hai Wen, le conseil consultatif renforcera davantage les liens et la coopération avec des entreprises innovantes de renom, des institutions de capital-risque, ainsi que des experts et des universitaires en innovation et en entrepreneuriat. Il vise à promouvoir le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région de la Grande Baie en facilitant la croissance des entreprises innovantes et entrepreneuriales, en améliorant la culture des talents et en menant des recherches connexes.

Le Forum sur l'entrepreneuriat et le capital-risque dans la région de la Grande Baie qui a suivi a présenté des discours liminaires prononcés par des entrepreneurs et des investisseurs de renom qui ont partagé leurs points de vue sur l'investissement, l'entrepreneuriat, la technologie et l'innovation. À l'avenir, PHBS et CJBS s'engagent à renforcer davantage cette collaboration, à intégrer les ressources des institutions d'investissement de premier plan et des leaders de l'industrie, ainsi qu'à créer un écosystème qui s'engage dans la coopération, l'autonomisation et la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

