Finalisten der 12. Golden Comic Awards bekannt gegeben

Ren wurde in den 1980er Jahren mit ihren Comics für Mädchen bekannt, darunter Sea of Devil , Ren Rou Bao Zi , Drawn to Life und Drawn to Life 2 . Mit Humor und prägnantem Witz regen Rens Comics zum Nachdenken an und behandeln zahlreiche Aspekte des Lebens. Ihre Arbeiten thematisieren die unterschiedlichsten Probleme und zeigen sowohl ihre kreativen Fähigkeiten als auch ihr präzises Verständnis der menschlichen Seele. Sie hat Taiwans Gesellschaft in vielerlei Hinsicht beschrieben, ihre Geschichten sind aus dem Leben gegriffen und gleichzeitig voller Fantasie.

Das Kulturministerium hat darauf hingewiesen, dass Crouching Lion in a Bookstore eine interessante Grundlage darstelle, um über Buchverleihe zu diskutieren, die heutzutage kaum noch zu finden sind. Die Arbeit ist sowohl unterhaltsam als auch zutiefst menschlich. Das Werk demonstrierte das Talent der aufstrebenden Comic-Generation und wurde von den Juroren allseits geschätzt. Die junge Autorin Xiaodao zeigt Reife und viel Potenzial und hat mit diesem Werk den Kontrast zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz beleuchtet.

Fünf Werke haben dieses Jahr den Titel als Comic des Jahres gewonnen. Dazu gehörten Scrunchy von TaaRo, Hell Parade von Buke, Dutchman in Formosa vol.2 von Kinono und A Trip to the Asylum von Pam Pam Liu. Diese Comics behandeln Themen wie Fantasie, Geschichte und Psychologie und heben die Freiheit und Vielfalt hervor, die Taiwans Kultur prägen.

Der letzte Gewinner des Comics des Jahres – Fantastic Tales of Splendid Blossoms – und Son of Formosa von Yu Pei-Yun und Zhou Jian-Xin, die auch den Best New Talent Award mit nach Hause nahmen, zeichnete sich durch seine disziplinübergreifenden Arbeiten aus, die neue Blickwinkel eröffnen und zeigten das grenzenlose Potenzial von Taiwans Comiczeichnern.

Das Ministerium versprach, seinen Förderfonds aufrechtzuerhalten, um die Erstellung origineller Comics und Plattformen zu unterstützen. Zudem wird es durch die Agentur für kreative Inhalte zur Unterstützung der Taiwan Comics Base arbeiten, in die erweiterte Nutzung von geistigem Eigentum basierend auf Kreationen aus Taiwan investieren und diese finanzieren, fachübergreifende Anwendungen finanzieren und das Umfeld für die weitere Entwicklung von Taiwans Comicbranche verbessern.

Die GCA-Preisverleihung wird am Freitag, 12. November, um 22 Uhr auf Taiwan Television Enterprise ausgestrahlt und auch auf dem GCA-YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Die Organisatoren hoffen, dass sich so viele Comic-Fans wie möglich an der Feier der bewegenden Geschichten und an den Momenten des Ruhms beteiligen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie findet die diesjährige Ausstellung bis zum 30. November online statt. Diese zeigt die Arbeiten der Nominierten, empfohlene Comics, fast 100 taiwanesische Werke, die mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurden, interdisziplinäre Kreationen, die Gewinnerwerke des „Taiwan Original IP Cross-media Application Award" bei Hackathons und einen Einblick in die Arbeitswelten der Gewinner der 11. Comic of the Year Awards. Die Organisatoren hoffen, dass die Comics-Fans diese Verwobenheit der Comics in ihren Alltag genießen werden.

Offizielle Website der GCA: https://gca.moc.gov.tw

Online-Ausstellung der GCA: https://gca.onlineexpo.tw/gca/2021/

GCA-YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqxid4Y5DPtFADvtWrqkaQw

GCA-Facebook-Seite: https://www.facebook.com/GoldenComic

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1681215/The_12th_Golden_Comic_Awards_Ceremony_photo_credit_TTV.jpg

