Financement de l'UE : Micreos reçoit 2,5 millions EUR pour sa découverte relative aux problèmes de peau, notamment l'acné et l'eczéma

Horizon 2020 est une initiative de l'UE visant à stimuler la recherche et l'innovation en apportant son soutien à des idées commerciales qui ont de grandes chances de réussir à améliorer le bien-être social et la compétitivité globale de l'UE et de ses citoyens. Sur les presque 2 000 propositions qui ont été soumises, seulement environ 4 % d'entre elles ont été récompensées. Selon le jury représentant la commission de l'UE : « Gladskin peut radicalement modifier le marché dermatologique mondial. En outre, la société possède la motivation et l'expertise nécessaire. » Le jury de l'UE a été convaincu par un autre critère important : le produit que Micreos peut déployer est déjà prêt.

Première alternative mondiale aux antibiotiques adaptée aux microbiomes

Selon l'OMS, la résistance aux antibiotiques est l'une des plus grandes menaces pour la santé de l'humanité, avec environ 10 millions de décès supplémentaires par an d'ici 2050, sauf si des alternatives aux antibiotiques sont développées. L'une de ces alternatives, le Staphefekt™ SA.100, a été mise au point par Micreos. Elle élimine spécifiquement le staphylocoque doré ou Staphylococcus aureus (y compris le SARM), mais contrairement aux antibiotiques, les bonnes bactéries ne sont pas impactées, ce qui permet de rééquilibrer le microbiome de la peau. Elle peut donc être utilisée quotidiennement par les personnes souffrant d'affections cutanées inflammatoires, dont un grand nombre sont causées ou aggravées par le staphylocoque doré.

Du soin de la peau au SARM

Selon le PDG de Micreos, Mark Offerhaus : « Gladskin a permis de changer la vie de milliers de personnes. Nous sommes déterminés à atteindre les millions d'autres personnes qui pourraient en bénéficier et à développer le plein potentiel de la technologie ». La société est également en train de développer une gamme de produits pharmaceutiques, notamment un produit contre le SARM dans les infections des plaies, et un produit contre une forme spéciale de cancer de la peau associée à une colonisation excessive par une bactérie particulière.

Micreos prévoit d'utiliser les fonds pour augmenter la capacité de production de son endolysine SA.100, mener d'autres études en double aveugle contrôlées par placebo et améliorer la disponibilité des produits Gladskin dans toute l'Europe.

À propos de Micreos

Micreos développe une technologie qui permet de cibler uniquement les bactéries indésirables en vue de leur élimination. La société est considérée comme le chef de file dans ce domaine. Micreos gère sa propre production et son propre centre de R&D pour les endolysines à Bilthoven, et pour les phages à Wageningue. Le siège social de Micreos est situé à La Haye. La société travaille avec ETH Zurich et de nombreux centres médicaux et technologiques, notamment Erasmus MC (Rotterdam), le Laboratoire de santé publique Kennemerland, les centres de brûlés néerlandais (Beverwijk), l'université de Copenhague et beaucoup d'autres. Gladskin est une marque de Micreos Human Health (www.gladskin.com). Sous la marque Phageguard, Micreos Food Safety fabrique plusieurs produits de phage approuvés par la FDA contre la listeria, la salmonelle et l'E. coli.

