Financial Times classifica o programa financeiro da SKEMA 3.º a nível mundial

Em termos de satisfação geral dos licenciados, a SKEMA subiu até ao segundo lugar do pódio mundial com uma pontuação de 9,71 em 10.

O programa destaca-se especialmente nos critérios do progresso de carreira dos seus licenciados («Progresso de carreira dos alunos») e na exposição e investigação internacional do programa («Experiência e Investigação Internacional»).

Progresso de Carreira dos Alunos:

A SKEMA ficou em segundo, devido aos objetivos alcançados pelos seus licenciados, empatando com a HEC Paris.

Na capacidade da escola de apoiar a carreira dos seus alunos, a SKEMA ficou em terceiro.

Experiência e Investigação Internacional:

Nos critérios da exposição internacional dos alunos durante o programa («Experiência Internacional no Curso»), a SKEMA ficou em segundo na categoria «Experiência e Investigação Internacional».

«O nosso terceiro lugar é um testemunho do sucesso dos nossos licenciados, do valor acrescentado do nosso programa no panorama internacional e no apoio contínuo dos nossos professores aos nossos alunos até entrarem no mercado de trabalho. Com escolas francesas a alcançarem os primeiros 5 lugares, França demonstrou, mais uma vez, a excelência das suas Grandes Ecoles em termos de formação financeira», declarou Alice Guilhon, reitor da SKEMA.

Lecionado em inglês em Paris, Sophia Antipolis e Raleigh (EUA), o programa de Mestrado em Mercados Financeiros e Investimentos da SKEMA oferece aos alunos uma experiência prática sólidas em mercados financeiros globais. Trabalham numa sala de mercados equipada com terminal Bloomberg ligada a bolsas de valores globais, permitindo-lhes compreender melhor a correlação entre a geopolítica, a economia e os mercados financeiros.

O programa lecionado em Raleigh também fornece o certificado americano do CFA Institute, uma competência bastante procurada por recrutadores internacionais.

