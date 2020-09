Financial Times: la HHL Leipzig Graduate School of Management en tête des classements mondiaux

LEIPZIG, Allemagne, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le classement actuel du Financial Times, qui évalue les programmes de Master en Management des Grandes Écoles du monde entier, place l'enseignement de la HHL Leipzig Graduate School of Management en tête des classements européens et mondiaux.

Ainsi, après trois ans d'expérience professionnelle, les jeunes diplômés de l'HHL perçoivent des salaires parmi les plus élevés au monde (7e au niveau mondial, 3e en Europe). Le service d'orientation professionnelle de l'HHL se classe également au 7e rang mondial. Parmi le classement mondial, qui comprend un total de 90 Grandes Écoles, la HHL est classée deuxième en Allemagne et 23e dans le monde. La Leipziger Business School améliore ainsi encore son précédent classement, laissant derrière elle un grand nombre de Grandes Écoles de renom.

Stephan Stubner, recteur de la HHL :

« Pour les jeunes, il est important, surtout en période de pandémie, de pouvoir bénéficier d'un enseignement de qualité. D'après les retours que nous avons des entreprises, nous savons qu'en temps de crise, elles sont particulièrement reconnaissantes de trouver des jeunes cadres très performants et responsables afin d'accéder à des postes de direction. »

Le classement FT est l'un des classements internationaux les plus importants pour les programmes de Master en management dans le monde. L'établissement de ce classement s'effectue après un sondage sur la carrière des alumni trois ans après l'obtention de leur diplôme et tient compte des informations propres aux Grandes Écoles.

« HHL combine un bon niveau d'enseignement avec de formidables opportunités. Outre les liens étroits qu'elle entretient avec les anciens étudiants, l'école offre de nombreuses possibilités d'entrer en contact avec des employeurs potentiels. »

Benjamin Kühl, HHL Alumnus (Consultant, McKinsey)

La HHL Graduate School of Management est une école de commerce privée qui propose des programmes de doctorat et de post-doctorat. L'objectif de la HHL est de former des dirigeants entreprenants, responsables et compétents.

SOURCE HHL Leipzig Graduate School of Management