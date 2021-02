Financování společnosti Oyster® uzavřeno investicí firmy Emergence Capital v hodnotě 20 milionů USD

Investice v rámci financování série A posouvá vpřed slibnou společnost prosazující budoucnost modelu práce odkudkoli

LONDÝN a SAN FRANCISCO,, 3. února 2021 /PRNewswire/ -- Oyster, HR platforma pro globálně distribuované společnosti, dnes, tedy necelý rok od výběru 4,2 milionu USD během počáteční fáze financování , oznámila, že pod vedením Emergence Capital bylo ukončeno financování série A investicí ve výši 20 milionů USD. Rychlý růst platformy byl zapříčiněn požadavkem po správě geograficky distribuované práce během pandemie. Společnost Oyster tomuto požadavku vyhověla a pomohla společnostem se správou geograficky distribuované pracovní síly ve více než 100 zemích.

Hlavním investorem je již renomovaný SaaS investor Jason Green , který vedl financování společností Zoom, Salesforce, Bill.com a dalších. Mezi další investory patří Slack Fund a Connect Ventures. Investice má katalyzovat již tak rychlý růst platformy a podpořit její poslání umožnit lidem pracovat odkudkoli.

V současnosti mají společnosti zaměřující se na dálkovou správu obrovské příležitosti přilákat a udržet si velké talenty z celého světa, což platí i pro SaaS společnosti, které jim to umožňují. SaaS HR platforma Oyster udávající trendy ve své kategorii podporuje měnící se potřeby HR oddělení v novém světě, který si osvojuje politiku práce odkudkoli, odstraněním nutnosti vypořádávat se s lokální komplexitou mzdového účetnictví a řízení lidských zdrojů. Toho dosahuje zrychlením tradičního postupu mezinárodního náboru nových zaměstnanců a jejich nástupu a poskytováním robustních výhod zaměstnancům i dodavatelům skrze jedinou SaaS platformu.

Překlenutím geografické propasti mezi skvělými pracovními příležitostmi a talentovanými jedinci adresuje Oyster mnoho problémů moderní společnosti, jakými jsou například nerovnost bohatství a talentů napříč regiony, nedostatek příležitostí kariérního postupu, pocity vyhoření a nemožnost funkčně skloubit pracovní a soukromý život. Oysteru byla nedávno udělena certifikace B-Corporation čekající na schválení. Společnost rovněž zveřejnila své oficiální vyjádření k sociálnímu dopadu, které si můžete přečíst zde .

„Investujeme do lidí, kteří mění svět k lepšímu," uvedl zakladatel společnosti Emergence Jason Green. „Práce na dálku je tématem, se kterým se budeme potýkat i nadále. Díky společnosti Oyster je dálkově řízený nábor a nástup nejlepších světových talentů snadný, rychlý a efektivní. Společnost Oyster má ten nejlepší tým a produkt, který v budoucnu ovládne tuto nově vznikající kategorii v oblasti práce, a nám je potěšením s ní uzavřít toto partnerství."

„Přechod na model práce odkudkoli je navzdory ponurému roku 2020 dobrou zprávou pro celý svět. Naše poslání jsme propojili s růstem a vyplácí se to. Se štěstím a na dálku jsme během pandemie vybrali potřebnou částku jak v počáteční fázi financování, tak v sérii A," uvedl generální ředitel Oyster, Tony Jamous.

Ředitel fondu Slack Fund, Jason Spinell, se vyjádřil následovně: „V Slack Fund se zaměřujeme na investice do nové generace softwarových společností budujících budoucnost práce. Oyster čelí výzvám, které s sebou přináší zaměstnávání globálně distribuovaného týmu, čímž umožňuje společnostem rozšířit svoje řady o nové talenty a nabírat nové zaměstnance na základě toho, na čem společnostem záleží nejvíc. Schopnost získávat nové zaměstnance nezávisle na zeměpisné lokaci je nezbytná k přijetí budoucnosti práce, tedy práce na dálku."

„Společnosti začínají strategičtěji přemýšlet o globálních talentech. Ovšem aby je mohly získávat, potřebují struktury, v rámci kterých to bude možné. Vzhledem k tomu, že COVID-19 způsobil zavedení dlouhodobých či trvalých politik pro vzdálenou práci a některé společnosti v důsledku toho začaly uvažovat i o eliminaci fyzického kancelářského prostoru, je jasné, že bude obrovská poptávka po nástrojích, které hromadný přechod na tento model práce umožní," [[1]] dodal Conner Forrest, hlavní výzkumný analytik společnosti 451 Research, součásti společnosti S&P Global Marketing Intelligence.

Oyster je HR platforma pro globálně distribuované společnosti. Umožňuje rostoucím společnostem poskytnout váženým členům mezinárodního týmu zkušenosti, které si zaslouží – bezproblémově a bez zbytečných výdajů. Oyster umožňuje globální nábor zaměstnanců, kteří se mohou těšit ze spolehlivého a odpovídajícího finančního ohodnocení a z poskytnutí řady místních výhod. Společnost Oyster, kterou v roce 2019 založili Tony Jamous a Jack Mardack, je vzdáleně spravovanou společností s různorodým globálně distribuovaným týmem. Připojte se k nám i vy: http://oysterhr.com/careers

Emergence je přední firma v oblasti rizikového kapitálu zaměřená na nově vznikající společnosti vyvíjející podnikový software. Jejím posláním je stát se nejdůležitějším partnerem společností, které změní způsob, jakým lidé po celém světě pracují. Další informace najdete na adrese https://www.emcap.com.

