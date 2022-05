Finbots.AI recueille 3 millions de dollars auprès d'Accel en série A

SINGAPOUR, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Finbots.AI, une entreprise basée sur l'IA qui apporte de l'innovation aux banques et aux institutions financières, a annoncé aujourd'hui avoir levé 3 millions de dollars auprès d'Accel dans le cadre d'un cycle de financement de série A. Cet investissement provient du Fonds VII d'Accel et est le premier investissement externe pour Finbots.AI. Les fonds seront utilisés pour accélérer l'amélioration des produits, le marketing et les ventes, ainsi que le soutien à la clientèle, en plus du recrutement de talents de haut niveau et de l'expansion de l'équipe dans l'ensemble de ses bureaux. L'Inde dirige tout le développement et le support de Finbots.AI au niveau mondial, avec son siège social à Singapour et un siège régional à Dubaï.

Commentant le succès de la levée de fonds de série A, Sanjay Uppal, fondateur et PDG de Finbots.AI, a déclaré : « Ce nouveau financement débloque la prochaine phase de croissance pour Finbots.AI. Les institutions financières d'aujourd'hui ont besoin de solutions révolutionnaires pour relever les défis complexes posés par les anciennes plateformes. Le recours à des solutions basées sur l'IA peut les aider à se transformer de façon exponentielle. Nous sommes ravis qu'Accel soit notre partenaire dans ce parcours, ce qui renforce ainsi le potentiel et la confiance dans notre solution. Les antécédents impressionnants d'Accel avec les sociétés en phase de croissance constitueront un appui essentiel pour Finbots.AI. Nous avons un énorme potentiel de croissance et je suis enthousiasmé par l'aventure qui nous attend et la transformation des services financiers. »

Depuis sa création en 2017, Finbots.AI a identifié une opportunité d'utiliser des solutions basées sur l'IA pour aider les banques et les institutions financières à relever les défis de l'industrie. ZScore est un système de pointage de crédit à grande échelle axé sur l'IA, destiné aux établissements de crédit, qui couvre l'ensemble du cycle de crédit. Doté d'une interface utilisateur intuitive et de capacités de développement de cartes de pointage robustes, ZScore développe rapidement des cartes de pointage de crédit plus précises en utilisant des algorithmes avancés d'apprentissage automatique qui utilisent des données historiques traditionnelles et alternatives pour construire, valider et déployer automatiquement, en temps réel, des modèles de risque à haut rendement.

Mahendran Balachandran, associé chez Accel, a déclaré : « L'équipe de Finbots.AI apporte des décennies d'expérience collective dans les services financiers et la technologie, et la solution proposée, ZScore, qui tente de remédier aux limites des anciens systèmes de crédit, recèle un immense potentiel. Chez Accel, nous sommes ravis de participer à la croissance de Finbot.AI, qui vise à améliorer les services financiers en tirant parti de la technologie de l'IA pour servir l'ensemble de la collectivité, des grandes banques aux petits prêteurs. Nous estimons qu'il existe un potentiel énorme dans cette région et les technologies financières constituent un véritable marché vertical. »

SOURCE Finbots.AI