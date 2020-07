Fincasa annonce un sommet mondial en ligne consacré à l'investissement intitulé « Next Generation Visionaries »

Ce sommet invitera les meilleurs experts/intervenants/spécialistes et investisseurs du secteur provenant du monde entier, dans le but d'identifier des start-up potentielles à des fins d'investissements.

Il sera retransmis en direct via les principales chaînes de réseaux sociaux, et organisé en association avec Strategic Swiss Partners (SSP) (Suisse) et JW-Prime Management Consultancy (Philippines).

Fincasa Ventures est une société mondiale de capital-risque prometteuse dirigée par le fondateur et PDG du groupe Varis Sayed, entrepreneur, cofondateur et mentor de diverses entreprises à travers le monde, qu'il s'agisse de start-up ou de sociétés de capital-investissement. Il se spécialise dans les entreprises et les investissements internationaux transfrontaliers.

Annonce d'investissement récente par Fincasa Ventures :

Varis Sayed a affirmé qu'il avait investi 50 millions de dollars dans MediSponsor.Inc – une société immatriculée aux États-Unis, qui propose une solution GRC cloud de soins de santé fondée sur XAAS facile à utiliser, innovante mais intégrée, dotée d'une passerelle de paiement.

MediSponsor est un chameau du secteur des technologies de la santé pour les investisseurs. Elle apportera une proposition de valeur dans le contexte de la pandémie de COVID-19 grâce à sa technologie d'analytique visuelle, ainsi qu'un impact dans la prestation des services de soins. Fincasa invite les investisseurs mondiaux au deuxième cycle de financement pour aligner les plans de recherche et développement de la phase II.

Varis Sayed a précisé que Rahul Pawar, fondateur et PDG de MediSponsor, avait été désigné comme conseiller – responsable du hub mondial des start-up chez Fincasa Ventures, afin de réaliser un premier tri de start-up dans le monde entier à des fins d'investissements. En raison de ses capacités d'architecture d'idéation et de solution, Varis Sayed appelle Rahul Pawar le « Steve Jobs de l'Inde », et il soutient sa vision pour MediSponsor – de Navi Mumbai au NASDAQ.

L'investissement récent de Fincasa permettrait à MediSponsor de capitaliser et de positionner une entreprise sur le secteur des soins de santé de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud grâce à l'innovation des modèles de soins et la transformation numérique du marché.

L'équipe d'encadrement de MediSponsor réunit les cofondateurs du « parfait mélange du domaine des soins de santé et de la gestion », le Dr Roshan Patil et le Dr Nilesh Patil des Indian Institutes of Management, qui figure parmi les meilleurs au monde pour ses divers programmes de gestion.

Le siège de MediSponsor à Dubaï (Émirats arabes unis) donne à l'entreprise un environnement d'affaires de classe mondiale pour une croissance rapide. L'investissement de Fincasa, ainsi que le partenariat stratégique, aideront MediSponsor à réaliser sa vision qui est d'être la marque la plus estimée pour la technologie des soins de santé.

