Fincasa анонсировала проведение международного онлайн-саммита по вопросам инвестиций «Next Generation Visonaries»

В ходе саммита ведущие отраслевые эксперты, докладчики и инвесторы из всех уголков земного шара совместными усилиями определят начинающие компании, обладающие наибольшим инвестиционным потенциалом.

Саммит будет транслироваться в прямом эфире на крупнейших социальных медиа-платформах при поддержке швейцарской фирмы Strategic Swiss Partners (SSP) и филиппинского консалтингового агентства JW-Prime Management Consultancy.

Fincasa Ventures - передовая международная компания по управлению венчурным капиталом, возглавляемая основателем и генеральным директором Варисом Сайедом (Varis Sayed). Г-н Сайед - опытный предприниматель, соучредитель и наставник различных предприятий - от стартапов до частных инвестиционных фондов. Он специализируется на международном бизнесе и капиталовложениях.

Не так давно Fincasa Ventures объявила о новом инвестиционном проекте:

Варис Сайед подтвердил факт вложения 50 млн долл. США в деятельность MediSponsor.Inc - американской компании-разработчика простого в использовании, инновационного интегрированного облачного CRM-решения на базе XAAS для нужд здравоохранения, а также платежного шлюза.

Для инвесторов MediSponsor - настоящий самородок отрасли технологий здравоохранения. Разработанное специалистами компании решение для визуальной аналитики представляется весьма перспективным на фоне пандемии COVID-19 и способно эффективно повлиять на качество предоставления медицинских сервисов. Fincasa приглашает заинтересованных инвесторов принять участие во втором раунде привлечения финансирования на нужды второго этапа НИОКР.

Согласно официальному заявлению Вариса Сайеда, основатель и генеральный директор MediSponsor Рахул Павар (Rahul Pawar) был назначен на пост советника главного международного хаба стартапов Fincasa Ventures, в обязанности которого входит отбор перспективных претендентов на инвестиционную поддержку. Г-н Сайед называет Рахула Павара «индийским Стивом Джобсом» за неординарное мышление и нестандартный подход к созданию решений для различных проблем. Именно поэтому опытный инвестор полностью поддерживает предложенную Паваром концепцию развития MediSponsor - от Navi Mumbai к NASDAQ.

Инвестиционная поддержка со стороны Fincasa поможет MediSponsor обеспечить себе выгодные позиции в сегменте здравоохранения на рынках Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Южной Азии - в первую очередь, за счет инновационных моделей предоставления медицинских услуг и цифрового преобразования рынка.

Команда руководства MediSponsor представляет собой «идеальное сочетание специалистов в медицинской и управленческой сферах». В ее состав входят соучредители д-р Рошан Патил (Roshan Patil) и д-р Нилеш Патил (Nilesh Patil) из Индийского института менеджмента - одного из лидеров мировой отрасли подготовки специалистов-управленцев.

Головной офис MediSponsor в Дубай обеспечивает компании доступ к первоклассной среде для ведения бизнеса и эффективного развития своей деятельности. Стратегическое сотрудничество с Fincasa поможет MediSponsor реализовать концепцию создания самого ценного бренда в сегменте технологий для здравоохранения.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1198185/fincasa1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1198184/fincasa2.jpg

SOURCE Fincasa Ventures