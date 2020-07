Fincasa anuncia a conferência global de investimentos "Visionários de última geração"

Ela será transmitida ao vivo através dos principais canais de comunicação social, e foi organizada em parceria com a Strategic Swiss Partners (SSP) da Suíça e a JW-Prime Management Consultancy da Filipinas.

A Fincasa Ventures é uma promissora capital de risco global liderada pelo fundador e CEO do grupo Varis Sayed, empresário, cofundador e mentor de várias companhias em todo o mundo, de startups a empresas de capital privado. Ele é especializado em negócios e investimentos internacionais transfronteiriços.

Anúncio de investimento recente da Fincasa Ventures:

Varis Sayed declarou que investiu USD 50 milhões na MediSponsor Inc. – uma empresa incorporada dos EUA, que oferece uma solução de CRM de cuidados de saúde integrada em nuvem fácil de usar, inovadora e baseada em XAAS, juntamente com a Payment Gateway.

A MediSponsor é um camelo da indústria da tecnologia da saúde para investidores. Ela agregará uma proposta de valor para a pandemia da COVID-19 através da sua tecnologia de análise visual e com impacto na prestação de serviços de saúde. A Fincasa convida investidores globais para uma segunda rodada de financiamento para alinharem os planos de P&D da fase II.

Varis Sayed informou que Rahul Pawar, fundador e CEO da MediSponsor, foi nomeado como consultor, chefe do centro de startups globais na Fincasa Ventures, responsável pela seleção de empresas startups em todo o mundo que querem investimentos. Devido à sua capacidade de idealização e arquitetura de soluções, Varis Sayed chama Rahul Pawar de Steve Jobs da Índia e apoia sua visão para a MediSponsor – da bolsa Navi Mumbai à NASDAQ.

O investimento recente da Fincasa permitirá à MediSponsor capitalizar e posicionar uma empresa no setor da saúde de África, Oriente Médio, América do Sul e Ásia do Sul através da inovação do modelo de cuidados e da transformação do mercado digital.

A equipe de liderança da MediSponsor inclui "Uma mistura perfeita de domínio de saúde e gestão", incluindo Dr. Roshan Patil e Dr. Nilesh Patil, cofundadores dos Institutos Indianos de Gestão, que se encontram entre os melhores do mundo pelos seus vários programas de gestão.

A sede da MediSponsor em Dubai, nos EAU, proporciona à empresa um ambiente empresarial de alto nível para um crescimento rápido. O investimento da Fincasa e a parceria estratégica ajudarão a MediSponsor a atingir sua visão de ser a marca mais valorizada em tecnologia de cuidados da saúde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198431/fincasa1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198432/fincasa2.jpg

FONTE Fincasa Ventures

