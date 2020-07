Fincasa kündigt globalen Online-Investitionsgipfel „Visionäre der nächsten Generation" an

Der Investitionsgipfel wird über Live-Streaming in wichtigen sozialen Medienkanälen stattfinden und in Zusammenarbeit mit Strategic Swiss Partners (SSP), Schweiz, und JW-Prime Management Consultancy, Philippinen, organisiert.

Fincasa Ventures ist eine zukunftsträchtige, internationale Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die vom Gründer und Group CEO Varis Sayed geleitet wird, der als Entrepreneur, Mitgründer und Mentor für verschiedene Unternehmen auf dem gesamten Globus aktiv ist – von Start‑ups bis hin zu privatem Beteiligungskapital. Er spezialisiert sich derzeit auf grenzübergreifende, internationale Geschäftstätigkeiten und Investitionen.

Fincasa Ventures' jüngste Investitionsmitteilung:

Varis Sayed hat bestätigt, dass er 50 Millionen USD in das in den USA beheimatete Unternehmen MediSponsor.Inc investiert hat, das eine benutzerfreundliche, XAAS-basierte, innovative und dennoch integrierte Cloud-CRM-Lösung für Healthcare anbietet, neben einem Zahlungs-Gateway.

MediSponsor ist ein äußerst vielversprechendes sogenanntes Camel-Start-up in der Health-Tech-Branche für Investoren. Es wird in der COVID-19-Pandemie einen Wertbeitrag durch seine Visual-Analytics-Technologie einbringen und ebenfalls die Bereitstellung von Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche beeinflussen. Fincasa begrüßt globale Investoren für die zweite Finanzierungsrunde, um die F&E-Pläne der Phase II abzustimmen.

Varis Sayed teilte mit, dass Rahul Pawar, Gründer und CEO von MediSponsor, beratend zum Head Global Start-up Hub in Fincasa Ventures berufen wurde, um Start-ups aus der ganzen Welt für Investitionen in einer engere Auswahlliste zu benennen. Aufgrund seiner Ideenfindung und seinen Fähigkeiten bei der Entwicklung von Lösungen bezeichnet Varis Sayed Rahul Pawar als den Steve Jobs aus Indien und er unterstützt seine Vision für MediSponsor – von Navi Mumbai bis zu NASDAQ.

Durch die aktuellen Investitionen von Fincasa würde MediSponsor durch Pflegemodell-Innovationen und die digitale Transformation des Marktes ein Unternehmen kapitalisieren und positionieren, das im Healthcare-Sektor in Afrika, im Nahen Osten, in Südamerika und Südostasien tätig ist.

Zur Geschäftsführung von MediSponsor gehören die Mitbegründer von „A perfect blend of Healthcare & Management domain" Dr. Roshan Patil und Dr. Nilesh Patil von den Indian Institutes of Management, die dank ihrer vielfältigen Managementprogramme zu den besten Instituten der Welt zählen.

Der Hauptsitz von MediSponsor ist in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ermöglicht dem Unternehmen ein Geschäftsumfeld der Spitzenklasse für rasantes Wachstum. Die Investition von Fincasa wird in Kombination mit der strategischen Partnerschaft dazu beitragen, dass MediSponsor seine Zukunftsvision erreicht, die wertvollste Marke im Bereich Healthcare-Technologie zu werden.

