FinchGuard : comment les entreprises de blockchain peuvent-elles devenir conformes aux législations anti-blanchiment ?

Les réglementations s'invitent dans l'univers des crypto-monnaies

Les intermédiaires financiers sont désormais obligés de suivre les réglementations sur les crypto-monnaies, mais il manque des solutions automatisées de lutte contre le blanchiment d'argent

FinchGuard offre une technologie pionnière pour les entreprises de blockchain qui aborde intelligemment les procédures de conformité

ZUG, Suisse, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La nature décentralisée des actifs numériques exige une plus grande conformité. Par conséquent, les décideurs politiques ont élaboré et mis en œuvre des réglementations pour empêcher l'utilisation de crypto-monnaies à des fins de financement illicite. Notre histoire est simple : en tant qu'intermédiaire financier suisse, FinchTrade AG n'a pas réussi à trouver une solution pour se conformer aux cadres de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la connaissance de ses clients. Nous l'avons donc développée en interne et sommes heureux de lancer FinchGuard : une solution qui répond à ces exigences pour les entreprises de blockchain.

Un système pionnier pour automatiser les procédures de conformité complexes

Compte tenu de l'évolution rapide de la réglementation sur les crypto-monnaies, la meilleure option pour les institutions financières est de s'appuyer sur un système « plug-and-play » tel que FinchGuard qui offre les fonctionnalités suivantes :

collecte des données nécessaires à la vérification des individus, des sociétés et des actionnaires

mécanisme automatisé de vigilance renforcée et surveillance continue

suivi approfondi des transactions et évaluation des risques en temps réel

rapports réglementaires

Intégration. L'intégration des clients est essentielle pour les entreprises. Elle doit être rapide et transparente, mais suffisamment approfondie pour identifier les risques potentiels. De plus, l'automatisation est cruciale pour l'évolutivité, ainsi, la méthodologie de notation du risque doit être numérisée dans un système de vérification d'identité automatisé.

Surveillance continue. Les institutions financières sont tenues de contrôler la conformité de leurs clients avec la loi anti-blanchiment. Le système mis en place doit permettre de surveiller en temps réel les actionnaires, les dirigeants d'entreprise et le personnel clé par rapport aux listes de sanctions ou de PPE et d'alerter en cas de changement de statut.

La solution Know your transaction (« KYT ») effectue une analyse en temps réel des transactions sur la chaîne pour identifier les comportements suspects ou les transactions frauduleuses (FinchGuard surveille les blockchains Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, XRP, Binance Smart Chain, Tezos, etc.). Certains paramètres sont à considérer :

Le risque lié au pays de paiement pour les fiat/cryptos

La reconnaissance des schémas suspects

La notation des transactions blockchain /facteurs de risque implicites

Les risques liés à l'entreprise elle-même

Rapports réglementaires. Le résultat de la vérification automatisée et de la surveillance continue est une preuve fiable qui permet de contrôler les risques et de protéger votre entreprise contre la fraude et les amendes.

Sécurité informatique et technologie

En matière de sécurité et de convivialité, la solution technologique doit être :

Sécurisée : authentification à deux facteurs, cryptage des données, comptes multi-rôles

Fiable : sauvegardes régulières, répartition géographique

Gérable : interface graphique en ligne, analyse des transactions

Facile à intégrer : solution prête à l'emploi basée sur le cloud AWS

Compte tenu de ce qui précède, FinchGuard a intégré des fournisseurs de services de premier plan pour automatiser la quasi-totalité de votre routine quotidienne :

Anti-blanchiment/connaissance du client/connaissane de l'entreprise : SumSub Infrastructure cloud : AWS Analyse de la blockchain ( KYT ) : Crystal *, Scorechain Conservation des crypto-monnaies : Copper , Fireblocks * Intégration d'API avec les établissements de paiement : BCB Group , ClearJunction , Intergiro *, NexPay Intégration d'API avec les plateformes de trading : Binance , Bitfinex , Coinbase , Finery Markets , Kraken Rapports : Slack , e-mails

* prochainement disponible

Le directeur des opérations de FinchTrade AG, Lesya Margris , a déclaré :

« Une surveillance adéquate de la lutte contre le blanchiment d'argent est un grand défi pour toute institution financière. La question se complique lorsque vous devez faire les deux : vous conformer à la réglementation suisse et traiter des actifs numériques à haut risque. Pour se débarrasser de la routine quotidienne et être en mesure d'identifier précisément les risques, nous avons créé une solution élégante offrant une suite transparente et conviviale pour la conformité aux réglementations sur les crypto-monnaies : FinchGuard. »

FinchGuard.ch : concentrez-vous sur la croissance de votre entreprise et allouez moins de ressources pour respecter les exigences anti-blanchiment.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1968455/Finch_Guard_Logo.jpg

Contacts pour les médias :

Gennady Pleshakov

+905076065882

[email protected]

SOURCE FinchGuard