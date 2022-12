FinchGuard: Wie können Blockchain-Unternehmen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung (Anti Money Laundering / AML) einhalten?

Die Kryptobranche wird reguliert werden

Finanzvermittler sind verpflichtet, Krypto-Vorschriften zu befolgen, aber es fehlt an automatisierten Lösungen zur Geldwäschebekämpfung

FinchGuard bietet eine bahnbrechende Technologie für Blockchain-Unternehmen, die Compliance-Verfahren auf intelligente Weise angeht

ZUG, Schweiz, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die dezentralisierte Natur von digitalen Vermögenswerten erfordert eine erhöhte Compliance. Daher haben die politischen Entscheidungsträger Vorschriften entwickelt und durchgesetzt, um zu verhindern, dass Kryptowährungen für illegale Finanzierungsaktivitäten verwendet werden. Unsere Geschichte ist schnell erzählt: Als Schweizer Finanzvermittler hat es die FinchTrade AG nicht geschafft, auf dem Markt eine Lösung zu finden, die dafür sorgt, dass Unternehmen die Geldwäschebekämpfungs-(AML)- und Know-Your-Client-(KYC)-Richtlinien einhalten können. Daher haben wir eine solche Lösung intern entwickelt und freuen uns, die FinchGuard-Lösung Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Client-Lösung für Blockchain-Unternehmen auf den Markt zu bringen.

Wegweisendes System zur Automatisierung komplexer Compliance-Verfahren

Angesichts der sich schnell ändernden Krypto-Vorschriften ist es für Finanzinstitute am besten, sich auf ein Plug-and-Play-Geldwäschebekämpfungs-/Know-Your-Client-System wie FinchGuard zu verlassen, das die folgenden Funktionen bietet:

Erfassung der erforderlichen Daten zur Überprüfung von Personen, Unternehmen und Aktionären

automatisierter Mechanismus für erweiterte Sorgfaltspflicht und laufende Beobachtung

detaillierte Transaktionsüberwachung und Risikobewertung in Echtzeit

aufsichtsrechtliche Berichte

Onboarding. Das Onboarding von Kunden ist für Unternehmen unerlässlich. Es muss schnell und nahtlos erfolgen, aber gründlich genug sein, um potenzielle Risiken zu erkennen. Außerdem ist die Automatisierung für die Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung. Daher muss die Risikobewertungsmethode in ein automatisches Identitätsprüfungssystem überführt werden.

Laufende Überwachung. Finanzinstitute sind verpflichtet, die Einhaltung der Geldwäschebekämpfungs-Vorschriften durch ihre Kunden zu überwachen. Das implementierte System muss eine Echtzeit-Überwachung von Aktionären, Transparenzregistern und Schlüsselpersonen in Bezug auf Sanktionen oder Listen politisch exponierter Personen durchführen und bei Statusänderungen Alarm schlagen.

Die Lösung „Know your transaction" (KYT) führt eine On-Chain-Transaktionsanalyse in Echtzeit durch, um verdächtiges Verhalten oder betrügerische Transaktionen zu erkennen (FinchGuard überwacht die Blockchains von Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, XRP, Binance Smart Chain, Tezos usw.). Dabei sind bestimmte Parameter zu berücksichtigen:

Risiko des Zahlungslandes für Fiat/Krypto

Erkennung verdächtiger Muster

Bewertung von Blockchain-Transaktionen / implizierte Risikofaktoren

Unternehmensbezogene kundenspezifische Risiken

Aufsichtsrechtliche Berichte. Das Ergebnis der automatisierten Überprüfung und laufenden Überwachung ist ein zuverlässiger Nachweis, der dazu beiträgt, Risiken zu kontrollieren und Ihr Unternehmen vor Betrug und vor Geldstrafen zu schützen.

IT-Sicherheit und Technologie

Wenn es um Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit geht, muss die technische Lösung folgendermaßen beschaffen sein:

Sicher: 2FA, Datenverschlüsselung, Multi-Rollen-Konten

Zuverlässig: regelmäßige Backups, geografische Verteilung

Verwaltbar: webbasierte GUI, Transaktionsanalyse

Einfach zu integrieren: AWS-Cloud-basierte, sofort einsatzbereite Lösung

FinchGuard hat führende Dienstleistungsanbieter integriert, um fast alle täglichen Routinearbeiten zu automatisieren:

AML/KYC/KYB: SumSub Cloud-Infrastruktur: AWS Blockchain-Analytik (KYT): Crystal*, Scorechain Krypto-Verwahrung: Copper, Fireblocks* API-Integration mit Zahlungsinstituten: BCB-Gruppe, ClearJunction, Intergiro*, NexPay API-Integration mit Handelsplattformen: Binance, Bitfinex, Coinbase, Finery Markets, Kraken Berichterstattung: Slack, E-Mail

* bald verfügbar

Lesya Margris, COO der FinchTrade AG, sagt:

„Eine angemessene AML-Überwachung ist für jedes Finanzinstitut eine große Herausforderung. Die Angelegenheit wird noch komplizierter, wenn man beides tun muss: die Schweizer Vorschriften einhalten und mit hochriskanten digitalen Vermögenswerten umgehen. Um sich von täglichen Routinearbeiten zu befreien und in der Lage zu sein, die Risiken genau zu identifizieren, haben wir eine elegante Lösung entwickelt, die eine transparente und benutzerfreundliche Suite für die Krypto-Compliance bietet – FinchGuard."

FinchGuard.ch – Konzentrieren Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens und setzen Sie weniger Ressourcen für die AML-Compliance ein.

