FinDev Canada investe US$ 20 milhões na Climate Investor One com o objetivo de apoiar a transição para energia renovável em países em desenvolvimento

MONTREAL, 4 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A FinDev Canada anunciou a destinação de US$ 20 milhões ao Construction Equity Fund (Fundo de Ações de Construção) da Climate Investor One (CIO), com o objetivo de apoiar a transição para energia renovável em mercados emergentes, ajudando a conter aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de emissões de CO 2 .

A CIO é uma iniciativa financeira mista inovadora que está ajudando acelerar o desenvolvimento de 1.100MW de energia renovável, beneficiando 8 milhões de pessoas e mobilizando até US$ 3 bilhões em capital privado.

Além do impacto positivo na atenuação da mudança do clima, os projetos apoiados pela CIO devem criar mais de 25.000 empregos temporários e permanentes, de acordo com as estimativas da FinDev Canada.

"A FinDev Canada e a Climate Investor One estão respondendo a um clamor urgente por uma economia mais sustentável, ao financiar novas fontes de energia renovável", disse o diretor de Administração da FinDev Canada, Paul Lamontagne. "Os últimos relatórios são claros: a temperatura global está aumentando e nós precisamos agir imediatamente. Citando um dos estudos, 'a escala e o ritmo das atuais ações continuam insuficientes' e estamos determinados a exercer um impacto positivo, ao apoiar uma transição mais rápida para fontes sustentáveis de energia".

A FinDev Canada vai acrescentar valor através de sua participação no Comitê Consultivo do Fundo, oferecendo capacidade ao fundo em áreas tais como empoderamento econômico das mulheres e inovação financeira.

A Climate Fund Managers, administradora da linha de crédito da CIO, compartilha com a FinDev Canada um foco na atenuação e adaptação da mudança do clima, empoderamento econômico das mulheres e criação de empregos, contribuindo para diversos objetivos de desenvolvimento sustentável.

A participação da FinDev Canada e outras instituições de financiamento do desenvolvimento deverá ter um efeito mobilizador na atração de investidores comerciais.

Com esse investimento, a FinDev Canada se torna a primeira instituição norte-americana a alocar capital para o Construction Equity Fund da CIO.

Com um foco em tecnologias de energia solar, eólica e hidrelétrica a fio d'água destinadas à África, Ásia e América Latina, a CIO irá mobilizar ainda mais fundos comerciais e construir aproximadamente 20 projetos de energia renovável, produzindo cerca de 3.200 GWh de capacidade adicional.

Aproximadamente, 70% dos projetos do fundo serão construídos em países menos desenvolvidos (LDC – least developed countries) e em países de baixa e média renda (LMIC – low-and-middle-income countries).

A Climate Fund Manager adotou uma estrutura de investimento responsável, que requer que todos os projetos cumpram as legislações ambientais e sociais específica dos países, bem como padrões internacionais, incluindo dos Padrões de Desempenho da IFC.

Financiamento inovador e mobilização do setor privado

A Climate Fund Managers anunciou o Quarto Fechamento da Climate Investor One (CIO) em US$ 555 milhões, com a inclusão da FinDev Canada.

A estrutura inovadora do fundo conecta três fundos separados, que financiam estágios diferentes de cada projeto: desenvolvimento, construção e operações. Isso oferece preferências de risco-benefício diferentes, incluindo opções de eliminação de riscos e opções estáveis na fase de construção e operações, mais adequadas para investidores comerciais.

O presidente-executivo da Climate Fund Managers, Andrew Johnstone, disse sobre esse marco:

"A Climate Investor One é uma resposta séria à ameaça da mudança do clima. Ao usar novas estruturas mistas de financiamento e novos métodos de investimento, a Climate Investor One reúne investidores com pensamentos afins e comprometidos com o clima, a fim de causar um impacto positivo. Recebemos com muita satisfação a FinDev Canada na comunidade da Climate Investor One e expandimos essa mobilização fundamental de capitais para instituições dos dois lados do Oceano Atlântico".

O Construction Equity Fund da CIO já fez seu primeiro investimento, uma plataforma de energia solar em telhado corporativa e industrial (C&I – corporate & industrial) pan-asiática de 100MW, com uma estratégia de expansão para 450MW.

Sobre a FinDev Canada

O Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc., que opera sob a marca FinDev Canada, é uma instituição canadense dedicada a prestar serviços financeiros ao setor privado em países em desenvolvimento, com o objetivo de combater a pobreza através do crescimento econômico, se focando em três temas principais: desenvolvimento econômico através da criação de empregos, empoderamento econômico da mulher e atenuação da mudança do clima. O Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. é uma subsidiária totalmente controlada da Export Development Canada (EDC).

Sobre a Climate Investor One

A CIO nasceu de uma parceria entre o Dutch Development Bank, FMO e Sanlam InfraWorks – parte do Sanlam Group, da África do Sul. A CIO, administrada pela Climate Fund Managers, é composta por três fundos separados, mas interligados operacionalmente: o Development Fund (Fundo de Desenvolvimento), o Construction Equity Fund (Fundo de Ações de Construção) e o Refinancing Fund (Fundo de Refinanciamento), todos estruturados para financiar um estágio no ciclo de vida de projetos de energia renovável: desenvolvimento, construção e operações.

A CIO tem apoio da UE, através de seu Plano de Investimento Externo (External Investment Plan), como parte de seu compromisso mais amplo com o desenvolvimento sustentável e com a atenuação da mudança do clima, bem como o apoio fundamental do Ministério das Relações Exteriores da Holanda, do Nordic Development Fund (NDF) e da USAID (Power Africa).

