FinDev Canada invierte USD 20 millones en Climate Investor One para apoyar la transición a la energía renovable en países en vías de desarrollo

La inversión tendrá un impacto positivo en la mitigación del cambio climático evitando 1,2 millones de toneladas de emisiones de CO 2

MONTREAL, 4 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- FinDev Canada anunció su compromiso a invertir USD 20 millones en el Fondo de Inversión en la Construcción de Climate Investor One (CIO) para respaldar la transición a las energías renovables en mercados emergentes y así ayudar a evitar aproximadamente 1,2 millones de toneladas de emisiones de CO 2 .

CIO es una innovadora iniciativa de financiamiento combinado que ayuda a acelerar la generación de unos 1.100 MW de energía renovable, lo que beneficia a 8 millones de personas y moviliza hasta USD 3 mil millones de capital privado.

Además del impacto positivo en la mitigación del cambio climático, se espera que los proyectos respaldados por CIO creen más de 25.000 puestos de trabajo temporarios y permanentes, según cálculos de FinDev Canada.

"FinDev Canada y Climate Investor One responden al llamado urgente a crear una economía más sostenible financiando nuevas fuentes de energía renovable", dijo Paul Lamontagne, director general de FinDev Canada. "Los últimos informes son claros: la temperatura mundial va en aumento y debemos actuar ahora. Según uno de los estudios, 'la escala y el ritmo de la acción actual sigue siendo insuficiente' y estamos decididos a tener un impacto positivo apoyando una transición más rápida a las fuentes de energía sostenible".

FinDev Canada aportará más valor a través de su participación en la junta asesora del Fondo, ofreciendo al Fondo sus conocimientos en áreas como el empoderamiento económico de las mujeres y la innovación financiera.

Climate Fund Managers, el administrador de CIO, comparte con FinDev Canada un enfoque en la mitigación del cambio climático y la adaptación, el empoderamiento económico de las mujeres y la creación de empleo, contribuyendo con varios de los Objetivos de desarrollo sostenible.

Se espera que la participación de FinDev Canada y otras instituciones financieras de desarrollo atraiga a los inversores comerciales.

Con esta inversión, FinDev Canada es la primera institución norteamericana en destinar capital al Fondo de Inversión en la Construcción de CIO.

Con un enfoque en las tecnologías solar, eólica e hidroeléctrica de agua fluyente en toda África, Asia y América Latina, CIO movilizará más fondos comerciales y construirá unos 20 proyectos de energía renovable, lo que según los cálculos generará 3.200 GWh de capacidad adicional.

Aproximadamente el 70% de los proyectos del fondo se construirán en países menos adelantados (PMA) y países de ingresos bajos y medios (PIBM).

Climate Fund Managers adoptó un marco de inversión responsable, que exige que todos los proyectos cumplan leyes sociales y medioambientales específicas según el país, además de normas internacionales, incluidas las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

Financiación innovadora y movilización del sector privado

Climate Fund Managers anunció el cierre de la cuarta ronda de Climate Investor One (CIO) en USD 555 millones con la inclusión de FinDev Canada.

La estructura innovadora del Fondo conecta tres fondos separados que financian las diferentes etapas de cada proyecto: desarrollo, construcción y operaciones. Esto ofrece diferentes preferencias de riesgo-rendimiento, incluidas opciones estables con menor riesgo en la fase de construcción y operaciones, adecuadas para inversores comerciales.

Sobre este hecho histórico dijo Andrew Johnstone, director ejecutivo de Climate Fund Managers:

"Climate Investor One es una respuesta seria a la amenaza del cambio climático. Usando nuevas estructuras de financiamiento combinado y enfoques de inversión, Climate Investor One reúne a inversores con ideas afines comprometidos con el cambio climático para marcar la diferencia. Nos complace enormemente darle la bienvenida a FinDev Canada a la comunidad de Climate Investor One y expandir esta movilización vital de capital a destinatarios a ambos lados del océano Atlántico".

El Fondo de Inversión en la Construcción de CIO ya hizo su primera inversión, una plataforma de techo solar panasiática para el sector corporativo e industrial que generará 100 MW, con una estrategia para expandirla a 450 MW.

Acerca de FinDev Canada

Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc., que opera bajo la marca FinDev Canada, es una institución canadiense dedicada a ofrecer servicios financieros al sector privado en países en vías de desarrollo con el objetivo de combatir la pobreza a través del crecimiento económico. Para ello se enfoca en tres temas principales: desarrollo económico a través de la creación de empleo, empoderamiento económico de las mujeres y mitigación del cambio climático. Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. es una subsidiaria 100% propiedad de Export Development Canada (EDC).

Acerca de Climate Investor One

CIO se lanzó como una asociación entre el Banco de Desarrollo Holandés (FMO, por sus siglas en holandés) y Sanlam InfraWorks, parte del Grupo Sanlam, de Sudáfrica. CIO, administrado por Climate Fund Managers, comprende tres fondos separados pero conectados a nivel operativo: el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Inversión en la Construcción y el Fondo de Refinanciamiento. Cada uno de ellos está diseñado para financiar una etapa en el ciclo de vida de un proyecto de energía renovable: desarrollo, construcción y operaciones.

CIO también cuenta con el apoyo de la UE, a través de su Plan de Inversiones Exteriores, como parte de un compromiso más amplio con el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático. Además, tiene el apoyo crucial del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Power Africa).

FUENTE FinDev Canada

