Fineqia annonce les résultats des élections qui se sont tenues lors de son assemblée générale annuelle de 2018

VANCOUVER, Colombie-Britannique, August 2, 2018 /PRNewswire/ --

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) a le plaisir d'annoncer les résultats des élections qui se sont tenues lors de son assemblée générale annuelle de 2018 (l'« AGA » ou l'« Assemblée ») le 13 juillet 2018. Un total de 459 859 437 actions ordinaires représentant 60,51 % des actions émises de la Société ont été représentées lors de l'Assemblée.

« La Société est ravie d'annoncer l'utilisation de procurations pour plus de 60 % des voix malgré la tenue de l'AGA à la mi-juillet, en plein cœur de la période des vacances. Avec plus de 94 % des voix en faveur de toutes les résolutions, la direction et le conseil d'administration de la Société bénéficient d'un appui supplémentaire », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de la Société.

Élection des administrateurs 2018

Le nombre d'administrateurs de la Société a été fixé à cinq (5) pour l'année. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration lors de l'Assemblée ont voté comme suit :

Nombre Pourcentage de voix d'actions exprimées Pour Contre Nul/Abstention Pour Contre Nul/Abstention 459 859 437 0 0 100 % 0 % 0 %

La totalité des cinq (5) nominés figurant dans la circulaire d'information pour l'Assemblée ont été élus administrateurs de la Société. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration lors de l'Assemblée ont voté comme suit :

Nominé Nombre Pourcentage de voix d'actions exprimées Pour Contre Nul/Abstention Pour Contre Nul/Abstention Bundeep Singh Rangar 459 859 437 0 0 100 % 0 % 0 % Stephen John McCann 459 669 937 0 189 500 99,96 % 0 % 0,04 % Brij Chadda 459 859 437 0 0 100 % 0 % 0 % Martin Bernholtz 459 859 437 0 0 100 % 0 % 0 % Martin Graham 459 859 437 0 0 100 % 0 % 0 %

Nomination des vérificateurs 2018

McGovern, Hurley, Cunningham, LLP, Chartered Accountants ont été nommés vérificateurs de la Société en poste jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de la Société, et les administrateurs de la Société ont été autorisés à fixer la rémunération des vérificateurs. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration lors de l'Assemblée ont voté comme suit :

Nombre Pourcentage de voix d'actions exprimées Pour Contre Nul/Abstention Pour Contre Nul/Abstention 459 859 437 0 0 100 % 0 % 0 %

Approbation du Régime d'options d'achat d'actions à nombre variable 2018

La résolution proposant de confirmer le Régime d'options d'achat d'actions à nombre variable de 20 % de la Société a été approuvée. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration lors de l'Assemblée ont voté comme suit :

Nombre Pourcentage de voix d'actions exprimées Pour Contre Nul/Abstention Pour Contre Nul/Abstention 433 665 937 26 193 500 0 94,30 % 5,70 % 0 %

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International décide de la gouvernance institutionnelle, de la culture, des processus et des relations de la société par lesquels la société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et régies. Fineqia International supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de la Société et de toutes ses filiales. Elle a récemment annoncé l'incorporation de technologies blockchain pour atteindre ces objectifs. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse : https://investors.fineqia.com/news.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, qui portent sur des activités, des événements ou des développements que Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe et qui pourraient (ou non) se produire à l'avenir (y compris, à titre non limitatif, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant amener les résultats réels à s'écarter sensiblement des prévisions actuelles comprennent, sans s'y limiter, son échec à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publics enregistrés auprès des autorités de réglementation pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

