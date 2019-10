Fineqia annonce les résultats des votes effectués lors de son assemblée générale annuelle 2019

LONDRES, 23 octobre 2019 /CNW/ - Fineqia International Inc. (la « société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) est heureuse d'annoncer les résultats des votes de son assemblée générale annuelle 2019 (l'« AGA » ou « assemblée ») qui s'est tenue le 10 octobre 2019. Un total de 384 616 107 actions ordinaires, représentant 51 % des actions émises de la société, étaient représentées à l'assemblée.

« La société est heureuse d'annoncer avoir obtenu des procurations pour plus de 51 % avec 99 % de l'ensemble des votes en faveur de toutes les résolutions », a déclaré le PDG de la société Bundeep Singh Rangar.

Élection des directeurs 2019

Le nombre de directeurs de la société a été fixé à quatre (4) pour l'année. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

Nombre d'actions Pourcentage de votes exprimés Pour Contre Refus/Abstention Pour Contre Refus/Abstention 384 561 107 55 000 0 % 99,99 % 0,01 % 0 %

L'ensemble des quatre (4) candidats énumérés dans la circulaire d'information pour l'assemblée a été élu au titre de directeurs de la société. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

Candidat Nombre d'actions Pourcentage de votes exprimés

Pour Contre Refus/Abstention Pour Contre Refus/Abstention Bundeep Singh Rangar 384 561 107 0 55 000 99,99 % 0 % 0,01 % Stephen John McCann 384 561 107 0 55 000 99,99 % 0 % 0,01 % Martin Graham 384 561 107 0 55 000 99,99 % 0 % 0,01 % Brij Chadda 384 561 107 0 55 000 99,99 % 0 % 0,01 %

Nomination des auditeurs 2019

McGovern Hurley LLP a été nommé vérificateur de la société pour l'année suivante et autorise les directeurs à fixer leur rémunération. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

Nombre d'actions Pourcentage de votes exprimés Pour Contre Refus/Abstention Pour Contre Refus/Abstention 384 561 107 0 55 000 99,99 % 0 % 0,01 %

Approbation du régime évolutif d'options d'achat d'actions 2019

La résolution de ratifier, confirmer et approuver le régime évolutif d'options d'achat d'actions de 20 % de la société a été approuvée. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

Nombre d'actions Pourcentage de votes exprimés Pour Contre Refus/Abstention Pour Contre Refus/Abstention 384 561 107 55 000 0 99,99 % 0,01 % 0 %

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International est une entité inscrite au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International expose la gouvernance, la culture, les processus et les relations de l'entreprise par lesquelles la société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et gouvernées. Fineqia International supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la société et de toutes ses filiales. Elle a récemment annoncé l'intégration des technologies blockchain afin d'atteindre ces objectifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://investors.fineqia.com/news.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que défini en vertu de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières) (« déclarations prospectives »). Tous les énoncés, autres que des faits historiques, qui concernent des activités, événements ou développements que Fineqia (la « société ») croit, prévoit ou anticipe, se produiront ou pourraient se produire à l'avenir (y compris, sans limitation, des informations concernant d'éventuelles acquisitions et financements) sont des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'utilisation des mots « peut », « sera », « devra », « continuer », « prévoir », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « planifier » ou « projet » ou la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ces mots ou termes comparables. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la société à contrôler ou prédire, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats ou les événements diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres choses, sans limitation, l'impossibilité d'obtenir un financement suffisant et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la société avec les autorités pertinentes de réglementation des valeurs mobilières. Toute déclaration prospective est exprimée uniquement à la date à laquelle elle est faite à l'exception des dispositions prévues par la législation en valeurs mobilières applicable. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la législation en valeurs mobilières applicable.

Pour toutes demandes de renseignements : Megan Punter, assistante marketing, megan.punter@Fineqia.com, tél. : +44 7956834977

