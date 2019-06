Fineqia annonce une hausse de la valeur d'investissement dans la société d'assurance blockchain Black Insurance

LONDRES, 1er juin 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « la société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQQ) (OTC : FNQF) (Francfort : FNQA) est heureuse d'annoncer une augmentation de plus de 20 % de sa participation dans Black Insurance (« Black »), une start-up d'assurance numérique blockchain.

Fondée en 2018 par Risto Rossar, Black a l'intention de devenir un assureur agréé et de permettre la souscription de nouvelles polices d'assurance par l'intermédiaire de syndicats d'assurance semblables à ceux du marché du Lloyd's. Les courtiers et agents d'assurance pourront créer des régimes d'assurance sur mesure plus rapidement et à moindre coût grâce à la plateforme Black.

C'est le deuxième cycle de financement de Black. Fineqia a participé à l'étape précédente ainsi qu'à sa stratégie d'investissement dans des sociétés qui permettent à Fineqia de renforcer son portefeuille existant d'entreprises de technologie blockchain, de technologie fintech et de cryptomonnaie dans le monde.

« Fineqia est heureuse d'avoir dépassé son investissement initial dans Black au cours de ce dernier cycle de financement », a déclaré Bundeep Singh Rangar, président-directeur général de Fineqia. « Black représente tout ce que nous attendons des émetteurs : innovation, rupture et ambition. Aussi, nous croyons que l'assurance est un secteur mûr pour la révolution blockchain et Black Insurance a l'expérience d'équipe adéquate pour y parvenir. »

L'utilisation par Black de la blockchain dans l'assurance signifie une diminution des coûts d'exploitation, une sécurité et une transparence accrues, une atténuation de tout point de défaillance et une amélioration de la réputation de toutes les parties impliquées. En établissant un marché où les investisseurs et les souscripteurs d'assurance peuvent négocier directement les uns avec les autres, Black cherche à minimiser les coûts de transaction.

L'investissement de Fineqia dans Black est détenu par l'intermédiaire de sa filiale, Fineqia Investments Ltd. Il s'inscrit dans sa stratégie d'investissement dans des sociétés blockchain qui soutiennent son modèle économique. Le montant de l'investissement de Fineqia représente moins de 9 % de sa capitalisation boursière.

À propos de Fineqia International

Fineqia International Inc. est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International met en lumière la gouvernance d'entreprise de la Société, sa culture, les procédés et les relations par lesquels la Société et ses filiales et investissements sont contrôlés, régis et dirigés. Elle supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la Société et de l'ensemble de ses filiales et investissements, y compris ceux propageant des technologies blockchain. Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page : https://investors.fineqia.com/news.

À propos de Black Insurance

Black est une compagnie d'assurance numérique qui permet aux détenteurs de jetons d'investir directement dans le risque d'assurance et de changer complètement la façon dont les marchés de l'assurance fonctionnent. Leur objectif est de créer une plateforme d'assurance numérique globale qui puisse rendre obsolètes toutes les compagnies d'assurance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter https://www.black.insure/.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies dans le cadre des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, portant sur des activités, des événements ou des développements dont Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou sont susceptibles de se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à des acquisitions et des financements potentiels) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent caractérisés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « peut », « s'attend », « anticipe », « estime », « continue », « croit », « devrait », « a l'intention de », « projette » ou de termes similaires, ainsi que l'utilisation du futur, mais il ne s'agit pas là des seules manières d'identifier ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors des capacités de contrôle ou de prévision de la Société, qui peuvent entraîner une différence sensible entre les résultats réels de la Société et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles incluent, entre autres et sans s'y limiter, l'échec à obtenir un financement suffisant ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier d'information de la Société destiné au public, qui a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à partir de la date à laquelle il est effectué sauf exigence contraire conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs sauf dans la mesure exigée par les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Contact : Bundeep Singh Rangar, PDG, Bundeep.Rangar@Fineqia.com, Tél. : +44-203-500-3462, Web : www.fineqia.com

