FINEQIA CONCLUT LA 2E TRANCHE D'UN PLACEMENT PRIVÉ AVEC UN INVESTISSEUR STRATÉGIQUE

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) annonce la deuxième tranche (la « deuxième tranche ») de son placement privé sans courtier (l'« Offre »), pour une levée cumulative de 4 546 224 dollars canadiens, avec la participation du Wavemaker Genesis Master Fund Ltd.

Fineqia LOGO

Les investisseurs comprennent le Wavemaker Genesis Master Fund Ltd., un fonds géré par Wave Financial, LLC, l'un des principaux gestionnaires de crypto actifs réglementés au monde, qui a souscrit à 15 % de la deuxième tranche. La Société a émis 420 122 400 parts afin d'amasser un produit brut de 4 201 224 dollars canadiens dans cette tranche. Fineqia est également un actionnaire minoritaire de Wave Financial, LLC.

« Nous sommes ravis d'avoir dépassé notre objectif initial et très heureux d'avoir des actionnaires importants et pertinents avec nous », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « Cela ouvre la voie à la croissance avec les bonnes personnes à nos côtés et dans le respect de nos intérêts. »

La clôture de la deuxième tranche fait suite à la hausse de l'Offre, qui est passée de 4 millions de dollars annoncés le 4 août 2022 à 5 millions de dollars canadiens, lorsque la Société a clôturé la première tranche avec un produit de 345 000 dollars canadiens.

Chaque Unité vendue ou à vendre dans le cadre de l'Offre se compose d'une action ordinaire de la Société et un bon de souscription d'actions (un « Bon de souscription ») pouvant être exercé pendant trois ans au prix de 0,05 dollar canadien l'action. La Société peut, à son gré, accélérer la date d'expiration des Bons de souscription, à condition que le cours de clôture des actions ordinaires soit égal ou supérieur à 0,15 dollar canadien l'action pendant toute période de 20 jours de bourse consécutifs à tout moment après quatre mois et un jour après l'émission des Bons de souscription.

Le produit de l'Offre sera utilisé pour améliorer le fonds de roulement de la Société ainsi que pour réduire sa dette.

Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi de 1933 »). Par conséquent, ces titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine ou à une personne aux États-Unis (tels que ces termes sont définis dans les règlements de la Loi de 1933), ou pour le compte ou le bénéfice de celle-ci, en l'absence d'une dispense des exigences d'enregistrement de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia est cotée au Canada (ECD : FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). L'objectif stratégique de Fineqia est de fournir une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de créance. Fineqia est en train de développer son activité de financement alternatif et elle détient actuellement un portefeuille croissant de sociétés technologiques de blockchain, technologies financières et de cryptomonnaies international.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fineqia.com

À propos de Wave Financial, LLC

Wave Financial, LLC (Wave) est une société de gestion de placements basée à Los Angeles qui fournit des solutions d'actifs numériques pour les patrimoines institutionnels et privés. Dirigée par une équipe de professionnels des services financiers très expérimentés, Wave fournit des fonds investissables via ses diverses stratégies d'investissement appliquées aux actifs numériques et aux actifs réels tokenisés. Wave propose également des comptes gérés pour les personnes à valeur nette élevée et les gestionnaires de grande fortune qui recherchent une exposition personnalisée aux actifs numériques, des services de gestion de trésorerie personnalisés, ainsi que du capital-risque au stade initial et des consultations stratégiques pour l'écosystème des actifs numériques. Wave est sous réglementation fédérale par la US Securities & Exchange Commission en tant que conseiller en investissement.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FINEQIA

Bundeep Singh Rangar

PDG et directeur

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Katarina Kupcikova, analyste, e-mail : [email protected], téléphone : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, e-mail : [email protected], téléphone : +1 778 654 2324

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919522/Fineqia_International_Inc__FINEQIA_CLOSES_2ND_TRANCHE_OF_PRIVATE.jpg

SOURCE Fineqia International Inc.