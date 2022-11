Fineqia constate une multiplication par sept de la valeur de ses investissements dans le Fonds d'IDEO CoLab Ventures I ; pas d'exposition à FTX

LONDRES, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a annoncé que la valeur de son investissement dans le Distributed Web Offshore Fund 1 LP d'IDEO CoLab (le « Fonds ») avait été multipliée par sept.

Fineqia a participé au Fonds en tant que commanditaire en août 2019 ; cette augmentation représente la valeur nette d'inventaire du Fonds à partir de la dernière valeur déclarée, le 31 mars 2022. La valeur de l'engagement d'investissement initial représente moins de 3 % du capital de marché de Fineqia. Les conditions de l'investissement sont confidentielles.

Le Fonds technologique est soutenu par la société mondiale de design IDEO, connue pour des conceptions iconiques telles que la première souris d'ordinateur Apple, Avanta Ventures (la branche de capital-risque de CSAA Insurance Group) et le groupe coréen GS. Des dirigeants de grandes entreprises technologiques comme IDEO, Coinbase, Twitter et Fortress ont également investi dans le Fonds.

IDEO CoLab a investi dans 41 startups blockchain et crypto et contribué à leur incubation. Parmi ces startups figurent la plateforme de jeux blockchain Forte, la plateforme de trading d'actifs numériques FalconX et Handshake, une autorité de nommage et de certification décentralisée.

« IDEO CoLab a aidé Fineqia à soutenir certains des entrepreneurs les plus innovants au monde, en particulier dans le secteur de la blockchain », a déclaré Bundeep Singh Rangar, le PDG de Fineqia. « Le Fonds nous aide également à accéder à des possibilités de co-investissement uniques. »

Fineqia a disposé d'un co-investissement dans la plateforme de jeux blockchain Forte en octobre 2021, en compagnie d'autres commanditaires du Fonds d'IDEO CoLab Ventures. Les investisseurs de Forte comprennent Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Canaan Partners et Griffin Gaming Partners.

Cet investissement dans IDEO CoLab s'inscrit dans la stratégie de la Société d'investir ou d'acquérir des sociétés développant et propageant des solutions financières basées sur la blockchain qui sont adjacentes à l'activité principale de la Société.

Le Fonds n'a aucune exposition directe à Alameda Research, FTX, ou son jeton FTT, qui ont récemment vu leur valeur chuter.

Fineqia a réalisé plusieurs investissements à partir de son bilan, notamment le gestionnaire de crypto-actifs Wave Financial Group LLC ainsi que son fonds Wave NFT, la plateforme d'enregistrement et de compensation d'actifs basée sur la blockchain Nivaura Ltd, la société d'assurance blockchain Black Insurance, Forte et Phunware Inc, une plateforme cloud d'entreprise pour la diffusion de contenu mobile pour les marques mondiales.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une entité inscrite au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). L'objectif stratégique de Fineqia est de fournir une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de créance. Fineqia est en train de développer son activité de financement alternatif et elle détient un portefeuille croissant de sociétés technologiques de blockchain, technologies financières et de cryptomonnaies internationales.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, Email : [email protected], Tél. : +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.