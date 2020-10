Fineqia investit dans le fonds d'IDEO CoLab Ventures pour la technologie de chaîne de blocs

LONDRES, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (La « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) se réjouit d'annoncer sa participation au fonds de 21 millions de dollars américains d'IDEO CoLab Ventures (« IDEO CoLab Ventures ») qui investit dans les start-ups de chaîne de bloc et de cryptomonnaie en phase de création. L'investissement dans IDEO CoLab Ventures a été effectué par l'entremise de sa filiale, Fineqia Investments Ltd (https://www.fineqia.com/fnq).

Outre Fineqia, le fonds est soutenu par la société mondiale de conception IDEO, connue pour avoir élaboré des modèles emblématiques tels que la première souris d'ordinateur d'Apple et relever des défis complexes dans les secteurs commercial, social et gouvernemental; Avanta Ventures (la filiale de capital-risque du CSAA Insurance Group); le GS Group (Corée); ainsi que d'autres investisseurs institutionnels, et des dirigeants d'IDEO, de Coinbase, de Twitter et de Fortress, parmi d'autres entreprises technologiques et institutions financières.

« Combiner la conception et la technologie est la spécialité d'un petit nombre, mais le plaisir du plus grand nombre, a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. Notre investissement vise à soutenir cette thèse et à la propager par le biais d'IDEO CoLab Ventures. »

IDEO CoLab Ventures a investi dans 30 start-ups de chaîne de blocs et de cryptomonnaie telles que Braintrust (https://www.usebraintrust.com), FalconX (https://falconx.io), Messari (https://messari.io) et NEAR (https://near.org), et a contribué à leur incubation, en mettant ses nombreuses ressources à disposition dans des domaines comme la conception de produits, la recherche pour la clientèle et les réseaux d'entreprise collaboratifs.

« Nos capacités approfondies en matière de conception, de développement de produits et de technologie de la chaîne de blocs nous permettent d'attirer des entrepreneurs et des start-ups de classe mondiale du monde entier, a indiqué Ian Lee, directeur général d'IDEO CoLab Ventures. Cela a donné lieu à des occasions d'investissement uniques et à des possibilités de collaboration avec certains des plus grands fondateurs et entreprises au monde quant au développement de cette importante technologie et des entreprises qui se bâtissent autour d'elle. »

Cet investissement succède à d'autres placements réalisés par Fineqia, notamment dans la société de logiciels d'assurance basés en chaîne de blocs, Black Insurance; la solution de déclaration et de compensation basée sur la chaîne de blocs, Nivaura Ltd; le gestionnaire d'actifs fondé sur la technologie de la chaîne de blocs, Wave Financial Ltd; le fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine du financement de primes, PremFina Limited; et Phunware Inc., une plateforme cloud d'entreprise qui diffuse du contenu mobile pour les marques du monde entier.

Selon Fineqia, le potentiel de croissance lié à l'investissement dans IDEO CoLab Ventures vient compléter les activités de base de l'entreprise, à savoir le placement de titres de créance et de capitaux propres, et s'y aligner sur le plan stratégique. L'engagement financier de Fineqia en tant que commanditaire d'IDEO CoLab Ventures (https://www.ideocolab.com/ventures/) représente moins de 5 % de sa capitalisation boursière, dont le prélèvement initial est inférieur à 2 %.

À propos de Fineqia Investments Ltd

Fineqia Investments Ltd est une filiale en propriété exclusive de Fineqia International mise en place pour recouvrer le portefeuille grandissant de sociétés technologiques de chaîne de blocs, technologies financières et cryptomonnaie de la Société dans le monde.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. est une société cotée au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International définit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations de la Société, qui permettent de contrôler, diriger et gouverner la Société et ses filiales. Fineqia International supervise et assure la réussite globale, la planification et la croissance de la Société et de l'ensemble de ses filiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://investors.fineqia.com/news.

À propos d'IDEO CoLab Ventures

IDEO CoLab Ventures, une filiale de la société mondiale de conception IDEO, est un fonds d'investissement en démarrage de 21 millions de dollars qui met l'accent sur l'investissement dans les start-ups et les entrepreneurs de chaîne de blocs et de cryptomonnaie de premier plan et sur l'accélération de leur croissance. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.ideocolab.com/ventures/.

Pour toute demande de renseignements : Jessica Patterson, JPR Media Group, tél. : + 44 (0) 20 7584 1978, email : [email protected]

SOURCE Fineqia International Inc.