Fineqia organise avec succès le placement d'une obligation de 2,94 millions €

LONDRES, le 16 octobre 2019 /CNW/ - Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) est ravie d'annoncer que sa filiale britannique Fineqia Limited (« Fineqia Ltd ») a organisé avec succès l'émission et la souscription d'une obligation de 2,94 millions € sur des actifs de prêts en cours.

Fineqia Ltd a placé l'obligation émise par PremFina Ltd (« PremFina ») et souscrite par Rakuten Europe Bank S.A., filiale de Rakuten, Inc. (« Rakuten »), société de premier plan au niveau mondial dans le domaine des services Internet, basée à Tokyo. Rakuten Europe Bank est une institution de crédit sous licence au Luxembourg, qui est supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

PremFina a créé et autorisé l'émission de billets à terme garantis à 4 % (l'« Instrument ») d'un montant nominal global de 2,94 millions €. Cette obligation est émise et souscrite en Euros, et soutenue par des actifs sous la forme de prêts en cours britanniques issus de prêts financiers de première classe. Cette obligation présente une échéance de sept mois.

« Le montage réussi de cette obligation constitue une opportunité extraordinaire pour Fineqia Ltd », a déclaré Bundeep Singh Rangar, président-directeur général (PDG) de Fineqia. « Ceci permet à Fineqia d'organiser les émissions et les souscriptions d'instruments de dette de haute qualité, et offre à PremFina de nouvelles opportunités de financement de son portefeuille de prêts financiers de première classe. »

Fineqia détient une participation minoritaire dans PremFina, qui a été établie afin de nouer une relation stratégique avec l'émetteur de dette. PremFina génère des prêts issus du financement de primes d'assurance au Royaume-Uni, rendant l'assurance plus abordable pour les clients. La finance de première classe est considérée comme une dette de haute qualité, avec des pertes de prêts inférieures à 0,30 % dans le secteur britannique. Elle implique le paiement initial du coût d'une prime d'assurance à une compagnie d'assurance, au nom d'une société ou d'une personne assurée, qui rembourse ensuite le même montant sur une base de versements mensuels, auxquels s'ajoutent des frais financiers.

Créée au Japon en 1997 avec pour mission de contribuer à la société en créant de la valeur grâce à l'innovation et à l'entrepreneuriat, Rakuten s'est développée jusqu'à devenir l'une des plus grandes sociétés de services Internet au monde. La société bénéficie d'un écosystème dynamique composé de plus de 70 services, qui couvrent le commerce électronique, les technologies financières, les contenus numériques et la communication, et qui offrent le plaisir de la découverte à plus d'1,2 milliard de membres à travers le monde. Rakuten est le principal partenaire mondial et le tout premier partenaire officiel d'innovation et de divertissement du FC Barcelone, ainsi que le tout premier sponsor maillot des Golden State Warriors. La société se développe dans le monde entier et exerce actuellement ses activités à travers l'Asie, l'Europe et le continent américain.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. est une société cotée au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International définit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations de la Société, qui permettent de contrôler, diriger et gouverner la Société, ses filiales et ses investissements. Fineqia International supervise et veille à la réussite globale, à la planification et à la croissance de la Société et de l'ensemble de ses filiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://investors.fineqia.com/news .

À propos de Fineqia Limited

Fineqia Limited agit en tant que courtier, en proposant sur le marché les titres d'une société émettrice, en les distribuant et en les commercialisant, ainsi qu'en soulignant de manière transparente les risques et en mettant en lumière de manière objective les opportunités en jeu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fineqia.com .

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un leader mondial dans le domaine des services Internet, qui contribue à l'autonomisation des individus, des communautés, des entreprises et de la société en général. Fondée à Tokyo en 1997 en tant que place de marché en ligne, Rakuten a élargi son offre de services au commerce électronique, aux technologies financières, aux contenus numériques et à la communication à travers le monde. Le groupe Rakuten compte plus de 17 000 employés, et opère dans 30 pays et régions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://global.rakuten.com/corp/ .

Avertissement relatif aux risques

L'investissement dans des start-ups et des entreprises de stade précoce implique des risques, parmi lesquels la non-liquidité, l'absence de dividendes, la perte d'investissement et la dilution, et doit être uniquement effectué dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Fineqia Ltd s'adresse exclusivement aux investisseurs suffisamment avertis pour comprendre ces risques et prendre leurs propres décisions d'investissement. Vous ne pourrez investir via Fineqia Ltd qu'une fois inscrit en tant qu'investisseur suffisamment averti. Cette page est présentée par Fineqia Ltd, et a été approuvée en tant que promotion financière par Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd est un représentant désigné de Kession Capital Ltd, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Les investissements ne constituent pas une offre de rendements garantis, et ne peuvent être effectués que par des membres via Fineqia Ltd sur la base des informations fournies dans les présentations des entreprises concernées. Fineqia Ltd n'assume aucune responsabilité quant à ces informations, ni quant aux recommandations ou opinions formulées par ces entreprises. Vous exposez votre capital à un risque.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent contenir des informations prévisionnelles (telles que définies en vertu des lois canadiennes applicables en matière de titres) (« déclarations prévisionnelles »). Toutes les déclarations ne revêtant pas un caractère historique qui concernent les activités, événements ou évolutions correspondant aux attentes, convictions ou anticipations de Fineqia (la « Société ») pour l'avenir (y compris, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives aux acquisitions et financements potentiels) constituent des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'emploi de termes tels que « peut », « fera », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « considère », « a l'intention de », « projette » ou « prévoit », leur forme négative, ou autres variations ou terminologies similaires. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont la plupart échappent au contrôle et à la prédiction de la Société, et qui sont susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de la Société de ceux évoqués dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats ou événements réels des attentes actuelles incluent, entre autres et sans limitation, l'impossibilité d'obtenir un financement suffisant, ainsi que d'autres risques fournis dans les dossiers de déclaration publique de la Société et déposés auprès des autorités réglementaires compétentes en matière de titres. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées, sauf exigence contraire imposée par les lois applicables sur les titres. La Société rejette toute intention ou obligation d'actualiser les déclarations prévisionnelles, sauf si les lois applicables sur les titres l'exigent.

Fineqia Limited (FRN : 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN : 582160), qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Pour toute demande : Bundeep Singh Rangar, PDG, Bundeep.Rangar@Fineqia.com, Tél. : +1 778 654 2324

