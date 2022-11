Fineqia sieht 7-fachen Anstieg des Investitionswertes in IDEO CoLab Ventures Fund I; kein Engagement in FTX

LONDON, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt bekannt, dass der Wert seiner Investition in den IDEO CoLab Distributed Web Offshore Fund 1 LP („Fonds") auf das 7-fache des Investitionswertes angestiegen ist.

Fineqia hat im August 2019 als Kommanditist an dem Fonds mitgewirkt, und die Erhöhung entspricht dem Nettoinventarwert des Fonds zum letzten gemeldeten Wert am 31. März 2022. Der Wert der ursprünglichen Investitionszusage entspricht weniger als 3 % des Marktkapitals von Fineqia. Die Bedingungen der Investition sind vertraulich.

Hinter dem Technologiefonds stehen das globale Designunternehmen IDEO, das für ikonische Designs wie die erste Computermaus von Apple bekannt ist, Avanta Ventures (der Risikokapitalarm der CSAA Insurance Group) und die koreanische GS Group. Führungskräfte von großen Technologieunternehmen wie IDEO, Coinbase, Twitter und Fortress haben ebenfalls in den Fonds investiert.

IDEO CoLab hat in 41 Blockchain- und Krypto-Start-ups investiert und bei deren Gründung geholfen. Zu den Start-ups gehören die Blockchain-Gaming-Plattform Forte, die Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten FalconX und Handshake, eine dezentrale Namensgebungs- und Zertifizierungsstelle.

„IDEO CoLab hat Fineqia geholfen, einige der innovativsten Unternehmer der Welt zu unterstützen, insbesondere in der Blockchain-Branche", sagte Fineqias CEO Bundeep Singh Rangar. „Der Fonds hilft uns auch beim Zugang zu einzigartigen Co-Investitionsmöglichkeiten."

Fineqia hat im Oktober 2021 eine Co-Investition in die Blockchain-Gaming-Plattform Forte getätigt, zusammen mit anderen Kommanditisten des IDEO CoLab's Venture Fund. Zu den Investoren von Forte gehören Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Canaan Partners und Griffin Gaming Partners.

Die Investition in IDEO CoLab steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in Unternehmen zu investieren oder diese zu erwerben, die Blockchain-basierte Finanzlösungen entwickeln und propagieren, die das Kerngeschäft des Unternehmens ergänzen.

Der Fonds hat kein direktes Engagement in Alameda Research, FTX oder dessen Token FTT, deren Werte in letzter Zeit gefallen sind.

Fineqia hat mehrere Investitionen aus seiner Bilanz getätigt, darunter der Krypto-Vermögensverwalter Wave Financial Group LLC. sowie dessen Wave NFT Fund, die Blockchain-basierte Vermögensregistrierungs- und Clearing-Plattform Nivaura Ltd, das Blockchain-Versicherungsunternehmen Black Insurance, Forte und Phunware Inc., eine Enterprise-Cloud-Plattform für die mobile Bereitstellung von Inhalten für globale Marken.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein börsennotiertes Unternehmen in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Der strategische Fokus von Fineqia liegt auf der Bereitstellung einer Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Unterstützung von Wertpapieremissionen und Verwaltung von Schuldverschreibungen. Fineqia baut derzeit sein alternatives Finanzgeschäft aus und verfügt aktuell weltweit über ein wachsendes Portfolio von Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungstechnologieunternehmen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen) glaubt, annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „fortsetzen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „prognostizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem und ohne Einschränkung das Scheitern, eine ausreichende Finanzierung zu erhalten, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten Offenlegungsunterlagen des Unternehmens dargelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie abgegeben wird, es sei denn, das geltende Wertpapierrecht sieht eine andere Regelung vor. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Katarina Kupcikova, Analystin, E-Mail: [email protected], Tel.: +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E-Mail. [email protected], Tel.: +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.